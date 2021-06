Vétkesnek találták a Sýkora-klán fejét és tettestársait, mégsem kapnak semmilyen büntetést

A Specializált Büntetőbíróság szerdán bűnösnek találta a Sýkora-klán fejeként ismert Róbert Lališt, alias Kýbelt, de nem szabtak ki rá semmilyen büntetést, ugyanis más bűncselekmények elkövetéséért már életfogytiglanira ítélték.

Fotó: TASR

Lališ és további hat társának ügyét 2019 szeptembere óta tárgyalták – mindnyájukat gyilkosság elkövetésével, gyilkossági kísérlettel, általános veszélyeztetéssel, fegyverkereskedelemmel és bűnszervezetben való részvétellel vádolták. Az ítélet nem jogerős, ugyanis Lališ ügyvédje fellebbezést nyújtott be.

Lališ mellett két társa, Ivan C. és Alojz K. sem jelent meg az ítélethirdetésen, ugyanis ők is életfogytiglani börtönbüntetésüket töltik, így a bíróság rájuk sem szabott ki további büntetést. Hasonlóan döntöttek Jozef R. esetében is, aki Magyarországon tölti életfogytiglani büntetését. Juraj H.-t, aki más bűncselekményekért jelenleg is börtönben van, 24 évre ítélték, az ügyész egy évvel többet javasolt.

Egyedüliként Martin B. jelent meg az ítélethirdetésen, őt a bíróság felmentette a vád alól, csakúgy, mint Ladislav B.-t, ugyanis a szenátus szerint nem sikerült minden kétséget kizáróan igazolni a bűnösségüket. Viszont jelenleg mindketten börtönben vannak más bűncselekmények elkövetéséért.

A kilenc bűncselekmény közé, amiért Lališék bíróság elé álltak, tartozik a kelet-szlovákiai maffiavezér, Róbert Holub meggyilkolása is. Előbb 1997. szeptember 22-én lőttek rá egy kassai benzinkúton, majd a hónap végén Pozsonyban is hasonló merényletet követtek el ellene. Végül 1997 október 5-én lőtték le a pozsonyi Kramáre kórházban.



