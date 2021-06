Hidas kultúrmaffia nyúlja le a magyar kisebbség kulturális támogatásait, állítja Gyimesi egy lopott fénykép és több „téves kapcsolás” alapján

Gyimesi György (OĽaNO) szerint hidas kultúrmaffia nyúlja le a szlovákiai magyar kultúra támogatására szánt pénzt. A maffia feje a parlamenti képviselő szerint Rigó Konrád, a Híd volt kulturális államtitkára, segítője pedig Molnár Norbert, a Kisebbségi Kulturális Alap hamarosan leköszönő igazgatója. Molnár szerint azonban Gyimesi akarta befolyásolni az alap működését.

„2017-es alakulásánál a kisebbség kulturális autonómia felé tett lépésnek tartották, de ahogyan megállapítottuk,

nem a kulturális autonómia felé tett lépés volt, hanem a Híd hátterének való pénzosztás autonómiája irányába tett lépés volt – állítja Gyimesi György (OĽaNO)

parlamenti képviselő. Habár szerinte maffiáról van szó, mégsem akar feljelentést tenni a szerinte igazságtalanul elosztott támogatások miatt.

Rigó Konrád, a maffia feje

Szerinte ezt a „maffiát” Rigó Konrád (Híd) volt kulturális államtitkár irányítja a KKA jelenlegi igazgatóján, Molnár Norberten keresztül, habár az alap igazgatójának nincs beleszólása a támogatások elosztásába. A támogatásokat ugyanis független, öttagú testületek ítélik oda, amelyeknek három tagját a kulturális szervezetek képviselői választják, és csak kettőt nevez ki az igazgató.

Gyimesi ugyanakkor önmagával ellentmondva azt is állítja, hogy nem a projektekkel és a támogatott személyekkel, művészekkel van problémája.

„Nem kérdőjelezem meg a támogatott projekteket és a támogatott művészeket, személyeket, akik ezt a pénz kapták” – mondta Gyimesi.

Majd hozzáteszi, hogy azért még sincs minden rendben.

„Csak arra akarok rámutatni, hogy ezt a pénzt egy nagyon szűk csoport osztotta ki, amelyek piramisszerűen helyezkednek el, saját maguknak, a saját szervezeteiknek vagy olyan személyeknek, akikkel vagyoni vagy más kapcsolatban állnak”

– magyarázza a képviselő, hogy mégis a projektek támogatásával van problémája.

A rejtélyes fénykép

Az állítását egy jobbára önkényes kapcsolódásokkal felrajzolt ábrával és egy lopott, 2016-ban készült fényképpel igazolja, amelyen Rigó Konrád (Híd), Molnár Norbert és a Barak Bálint, a Paraméter.sk ügyvezető igazgatója szerepel. Van egy negyedik személy is a képen, akinek a nevét Gyimesi nem említette, vagy mert nem ismeri, vagy mert nem „illik a képbe”.

„Úgy gondolom, hogy ez a magánfénykép mindent bizonyít – válaszolta Gyimesi a Paraméter kérdésére. – Rigó úr volt az alap informális igazgatója volt, ő tartotta a védelme alatt.”

Azt nem árulta el, hogy hogyan jutott a fotó birtokába, és azt is elfelejtette közölni, hogy mikor, milyen körülmények között készült.

Útban Avignon felé

Ezzel úgy állította be, mintha a képen szereplő személyek – köztük a negyedik, Eva Andrejčáková, a Sme volt szerkesztője, műfordító – az alapot háttérből irányító társaságba tartoznának. Andrejčáková nem érti ezt hogyan engedheti meg magának a képviselő. „Kikérem magamnak, hogy bármilyen módon szerepeljek Gyimesi György spekulációiban. A fotónak, amelyen én is szereplek, semmi köze sem a Hídhoz, sem a Kultminorhoz. Az Ifjú Szivek Táncszínház egy különleges nemzetközi projektjéről,a Finetuningról szóló cikkek megírása során keletkezett, amelyeket a Sme kulturális szerkesztőjeként írtam, és amelyek független tartalma mellett ma is kiállok” – tájékoztatta a Paramétert Andrejčáková, és akár Gyimesivel is kész megbeszélni az említett projekt művészi színvonalát.

Az Ifjú Szivek Táncszínház az Avignon-i Fesztiválon lépett fel egyedüli szlovákiai résztvevőként, a kép is ezen az úton készült.

„Az ilyen kínos, Matovič-típusú diagramot csak egy rosszindulatú primitív ember képes elkészíteni, aki sohasem értette a kultúra összefüggéseit” – véli Andrejčáková.

Abban az időszakban Rigó Konrád még az Ifjú Szivek munkatársa volt, nem pedig a Híd politikusa.

Rigó: Gyimesi tegyen feljelentést

A Híd volt kulturális államtitkára visszautasítja, hogy bármilyen „kultúrmaffiát” iránítana, ahogyan azt Gyimesi állítja.

„Ha Gyimesinek vagy az OLaNO-nak tudomása van bármilyen törvénysértésről, forduljanak a bűnüldöző szervekhez, ellenkező esetben viszont ne rágalmazzák azokat, akik a kultúráért dolgoznak” – mondta a Paraméternek Rigó Konrád.

Az OLaNO-s képviselő azonban többször is kijelentette, hogy ő nem tesz feljelentést, mert „ő nem olyan”. A feljelentés megtétele azonban nem „szabadon választható” lépés, akinek tudomása van bűncselekményről annak feljelentést kell tennie.

Rigó úgy véli, az alap a politikától függetlenül működik, döntéseit önállóan hozza. „A döntések kizárólag az öttagú bizottságok tagjainak egyéni döntésein alapulnak” – állítja a volt államtitkár. – Aki azt állítja, hogy ezek gyanús esetek, az szimplán populista és árt a kultúrának a és a nemzeti kisebbségeknek.”

A Híd is visszautasítja a képviselő vádjait, ráadásul szerintük Gyimesi szándékosan vádolja éppen most az alapot, amikor az új igazgató kiválasztása zajlik.

„A vádaskodását úgy értékeljük, mint durva beavatkozást a nemzeti kisebbségek kultúrájának irányításába, amely egyben az intézmény függetlenségének a megnyirbálására irányul” – állítja a Híd.

Molnár: Gyimesi a KKA működésébe akar beavatkozni

Molnár szerint a KKA eddig a politikától függetlenül működő szervezet volt, ahogyan azt a törvény előírja. A működésébe nem szólhat bele sem a kulturális miniszter, sem pedig az államtitkár. A pályázatok értékelése pedig nyilvános, megtalálható az alap honlapján. „A Gyimesi György által összehívott sajtótájékoztatót úgy értékelem, mint egyes politikusok beavatkozási kísérletét a független intézmények működésébe – mondta a Paraméternek Molnár. -

Értem, hogy egyes politikusoknak nem tetszik, hogy nem ők, hanem szakemberek döntenek arról, hogy milyen támogatást kapjon a független kultúra.”

Úgy véli, hogy a képviselő szándékosan úgy válogatott a projektek között, hogy azzal saját álláspontját próbálja meg alátámasztani. Példaként a média támogatását említi. „Azok a média, amelyek támogatását Gyimesi bírálja, függetlenek, és már évek óta hasonló támogatásban részesülnek, és már a Kultminor létrejötte előtt is támogatást kaptak” – magyarázza Molnár.

Személyes bosszú a háttérben?

Gyimesi sajtótájékoztatóját személyes bosszúnak tartja Molnár.

„Gyimesi úr megpróbálta elérni egy pályázat támogatását, én azonban nem reagáltam. A projektekről nem én döntök, a szakmai tanácsok munkájába nem szólok bele, másrészt viszont az alap függetlensége okán megengedhetetlen, hogy egy képviselő erőltesse valaki projektjének a támogatását” – magyarázta Molnár.

Gyimesi a Paraméternek próbálta cáfolni, hogy kérte volna konkrét projekt vagy projektek támogatását az alaptól, azt állítja, ő csak transzparenciát kért az igazgatótól a találkozásuk során.

Csak a B bizottságot elemezték

A képviselő sajtótájékoztatójából ez nem derült ki, de nem az egész magyar kisebbség támogatásával, csak az egyik szakmai tanács: az irodalmi, könyvkiadói és sajtóbizottság munkájávla foglalkozott. Ebből is két tagot emelt ki: Beke Zsolt irodalomtörténész, szerkesztőt, és Barak Bálintot, a Paraméter ügyvezető igazgatóját emelte ki. Hozzájuk kapcsolta az általa kifogásolt támogatások befolyásolását. Mint mondta az utóbbi két év, tehát a 2020-2021-es évek támogatásaival foglalkozott, de a projekt több pontatlanságot és néhány beazonosíthatatlan pályázat vagy támogatott is szerepel.

Beke Zsolt nevéhez így hirtelen több százezer euró értékben társít támogatásokat, ezek többsége azonban nem kapcsolódik a bizottság tagjához, cáfolja azt is, hogy a Hídhoz köze lenne.

„Semmilyen kapcsolatban nem voltam a Híddal és most sem vagyok” – mondta a Paraméternek Beke. – Nem értem, hogy hogy vádolhatnak azzal, hogy a Híd nevében döntök támogatásokról.”

Ugyanakkor úgy véli, hogy Gyimesi György nincs tisztában a kultúra működésével. „Abból, amit elmondott, az derül ki, hogy nincs képben, nem tudja, hogyan működik a Kultminor, hogyan működik maga a kultúra, kinek, milyen szerepe van benne” – magyarázta Beke. Hivatkozik a Martin Giertl civil társadalomért felelős kormánybiztos jelentésére is, amely szerint a Kultminor az egyik legátláthatóbban működő állami alap. „A bizottság döntései bizonyára nem tetszenek mindenkinek, mivel azok a tagok világlátását tükrözik” – magyarázta Beke.

Nem létező kapcsolatok az ábrában

Beke úgy véli, hogy ilyen ábrába bármelyik támogatott és nem támogatott szervezet beilleszthető lenne.

„Az a kapocs, ami összeköt az »alám« besorolt szervezetekkel, szinte az összes pályázóval összeköt, olyanokkal is, akik nem kaptak támogatást, és olyanokkal is, akik kaptak - magyarázta Beke.

– A kultúrával, művészettel több mint 25 éve foglalkozom, a szlovákiai magyar írásos kultúra szinte minden aktorával, ideológiai meggyőződéstól függetlenül, kapcsolatban álltam.”

Pozsonyi Kifli a maffiában

Nem érti, hogy hogyan kerül a „Híd kulturális maffiájába” és ráadásul Beke Zsolt „érdekkörébe” Bolemant Éva, a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás képviselője sem.

„Évek óta nem voltam a politika közelében, a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás 10 éve működő szervezet, amit mi építettünk fel, amivel mi dolgozunk, és a projekjeink megvalósultak” – magyarázta a Paraméternek Bolemant Éva.

Beke nem érti azt sem, hogy mit keres az ő „befolyási övezetében” Németh Ilona képzőművész. Őt Gyimesi külön megemlítette, mint Zuzana Čaputová köztársasági elnök tanácsadóját és a Híd volt alelnökének Ravasz Ábelnek az édesanyját. Az ábrán szerepel még egy Németh illetve egy Meszáros (sic) nevű pályázó(?) is, őket azonban így nem lehet beazonosítani. „A Bázis működésében egyáltalán nem veszek részt, passzív tag vagyok, nem is értem, hogy került oda” – magyarázta Beke.

Barak: Szerzőként méltatlannak tartom a magyarázkodást

Barak Bálint, a Paraméter ügyvezető igazgatója is cáfolja, hogy a Kultminor döntéseit a politika irányítaná. A támogatásokról döntő tanácsok tagjai ugyan maguk is pályázhatnak, de a saját pályázataikról nem dönthetnek, az értékeléskor a teremben sem lehetnek bent. Barak László költő könyvkiadó és a Paraméter főszerkesztője visszautasítja Gyimesi vádjait. „Szerzőként méltatlannak tartanám, ha magyarázkodnom kellene a pálya széléről kiabáló Gyimesi Györgynek, hogy milyen szerző vagyok, miért kaptam ösztöndíjat. Egy politikusnak a legkevésbé sem akarom ezt magyarázni” – véli Barak László. A Nap Kiadó igazgatójaként úgy látja, hogy az általa létrehozott intézmény túléli Gyimesit is.

„Már akkor a szlovákiai magyar szépirodalommal foglalkozott, amikor Gyimesi György még Juraj volt, és azt sem tudta, hogy magyar” – jegyezte meg a képviselő vádaskodásai miatt Barak. – Abban is biztos vagyok, hogy miután Gyimesi Györgyöt politikusként már rég elfelejtették, a Nap Kiadó még mindig a szlovákiai magyar szépírók munkáival fog foglalkozni.”

Gyimesi szerint a Nap Kiadó utolsó két éves támogatása 114 ezer euró volt, viszont az alap nyilvántartása alapján ennek az összegnek csak mintegy felét kapta a 2020-2021-es időszakban.

A „teljesen független bizottság”

Gyimesi célja, hogy a bizottságok tagjai ne pályázzanak és ne legyenek érintettek az egyes pályázatokkal. Ő úgy véli, hogy ez megvalósítható. Beke Zsolt szerint azonban ez elképzelhetetlen, ha azt akarják, hogy szakemberek bírálják el a pályázatokat. „A korábbi támogatási rendszerben, még a független alap létrejötte előtt, volt olyan rendelkezés, hogy a tagok nem lehetnek érintettek a pályázatokban.

Így alakultak ki olyan bizottságok, amelyeknek semmi köze nem volt a kultúrához, és ők döntöttek a támogatásokról” – magyarázta Beke.

Szerinte ezzel alap működését sodorná veszélybe Gyimesi.

A képviselő viszont nem tartja kizártnak, hogy a Kultminorról szóló törvény ilyen értelemben módosuljon, a jogszabály módosításának a részletes vitája ugyanis a parlament jelenlegi ülésén zajlik majd.

