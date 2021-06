Hárfaművész, aki a Depeche Mode zenekart is megihlette - Michal MATEJČÍK komolyzenei koncertet ad Füleken

2021 júniusának második hétvégéjén két koncerttel zárjuk az évadot. A Nyári komolyzenei koncert június 18-án, pénteken valósul meg, vendége Michal MATEJČÍK hárfaművész lesz. Két nappal később, június 20-án, vasárnap kerül sor a Zenés évszakok nagyszabású zárókoncertjére: a világhírű BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA lép a Füleki VMK színpadára.

Michal Matejčík hárfajátékos Zsolnáról származik, a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban Zuzana Töröková osztályát látogatta. További tanulmányait a Bécsi Zeneakadémián végezte, miközben meghívást kapott olyan zenekarokba, mint a Radio-Symphonieorchester Wien, Recreation Graz, és a japán Pacific Music Festival Orchestra, ahol elsőként képviselte Szlovákiát. Tanulmányainak befejezése óta szóló- (Viva Musica Festival, Tatra Flowers Festival), zenekari (Bécsi Állami Operaház, Bécsi Kamarazenekar, Kassai Állami Színház), és kamarajátékosként (Trio Recordum, Kontrapunkte Ensemble) szerepel, valamint komponál. Két tiroli hárfára írt „L. ich T.“ című szerzeményét a „Rajecká hudobná jar 2011“ versenyen díjjal jutalmazta a Szlovák Zenei Központ. 2016 júniusában mutatta be a „The win over the white plague“ című hárfára és fuvolára írt szerzeményét a Szlovák Nemzeti Színházban a „7th Union Europe Conference on Lung Health” rendezvényen. 2011-től a pop- és elektronikus zenébe is igyekszik beépíteni a hárfát. 2011-2012-ben George Michael brit énekest kísérte a "The Symphonica Tour" című turnéján. 2012-ben az Il Divo együttes turnéján vendégszerepelt. 2013 márciusában a Depeche Mode vendége volt bécsi koncertjükön. Szlovákiában együttműködött Lucia Harvanová, a Moyzesovo kvarteto, Miroslav Dvorský, Milan Paľa, Peter Valentovič művészekkel és Katarína Knechtová valamint Katarína Koščová énekesnőkkel. 2017-ben „Hárfaátváltozások” címmel monodrámát készített a nagyszombati Ján Palárik Színház részére Juraj Bielik rendezővel. 2018-tól pedagógus az osztrák Tulln an der Donau település nagy tekintélynek örvendő zeneiskolájában. Diákjai közül országos és nemzetközi versenyek díjazottjai kerülnek ki. A művész koncertjén többek között G. F. Händel, M. Tournier és Berta Höller művei hangzanak majd el.

A Zenés évszakok című rendezvénysorozatot a Művészeti Alap támogatja.

