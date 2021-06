Soha nem látott felvételekkel jelenik meg dokumentumfilm a Beatlesről 

A Beatlesről készített dokumentumfilmet Peter Jackson, A gyűrűk ura rendezője. A The Beatles: Get Back című film november végén jelenik meg a Disney-nél - közölte a streamingszolgáltató.

Fotó: The Beatles

A tervek szerint az alkotást nem mozifilm formájában, hanem három, egyenként kétórás részben mutatják be.

"Több mint hat órán át olyan intim közelségből ismerjük meg a Beatlest, ahogyan az korábban elképzelhetetlen volt"

- mondta az Oscar-díjas rendező.

Jackson három éven át válogatott eddig meg nem jelent, 1969-es anyagokat, melyeket akkoriban a Let it Be című Beatles-játékfilm és az azonos című album számára forgattak.

A projekt több mint 50 órányi exkluzív anyagra épül. A producerek közlése szerint a film elkészültét Paul McCartney, Ringo Starr, valamint John Lennon özvegye, Yoko Ono Lennon és George Harrison özvegye, Olivia Harrison is támogatja.

