A szlovákiai magyar művészek egyik legnagyobb szervezete is tiltakozik Gyimesi kijelentései miatt

Újabb, Gyimesi György (OĽaNO) által a hidas kultúrmaffia részeként említett szervezet, a Bázis – Magyar Irodalmi és Művészeti Egyesület is tiltakozik a képviselő csütörtöki kijelentései ellen. Szerintük a pontatlanságokkal, csúsztatásokkal volt teli Gyimesi sajtótájékoztatója, ahol a Kisebbségi Kulturális Alap (Kultminor) működését bírálta.

Gyimesi szerdai sajtótájékoztatóján azt állította, hogy a Kisebbségi Kulturális Alap (Kultminor) egyik szakmai bizottsága maffiaszerűen működik, és a „kultúrmaffia” élén Rigó Konrád, a Híd volt kulturális államtitkárra áll. A magyar kultúrára szánt támogatás nagy részét ez a szűk csoport magának osztja szét.

Az OĽaNO-s képviselő több kulturális szervezetet, ismert szlovákiai magyar művészt is a „kultúrmaffia” alá sorolt, közülük többen már aznap tiltakoztak a sértő vádaskodás ellen, amihez sok esetben még téves kapcsolati háló vagy hibás támogatási összeg is tartozik.

Bázis: a Kultminor transzparensen működik

A sajtótájékoztatón elhangzottak ellen tiltakozik a Bázis – Magyar Irodalmi és Művészeti Egyesület Szlovákiában is, amelynek több tagjába is belekötött Gyimesi. A szervezet szerint, amelynek csaknem 100 szlovákiai magyar művész – író, költő, irodalmár, műfordító, színész, képzőművész – a tagja, Gyimesi rosszindulatúan vádaskodik, anélkül, hogy alaposabban ismerné a Kisebbségi Kulturális Alap működését. „Az Alap tevékenységét teljes transzparencia kíséri: mind a pályázatok, mind a pályázatok értékelése, eredménye nyilvános.

Gyimesi pontatlan információkkal, csúsztatásokkal teli sajtótájékoztatójából kiderült, a képviselő nem készült fel megfelelően, nem ismeri a helyzetet. Maliciózus megjegyzéseivel a szlovákiai magyar kultúra több aktív tagját is sikerült megsértenie” – áll a Bázis nyilatkozatában.

A Bázis szerint Gyimesi sajtótájékoztatója azt bizonyítja, hogy a képviselő nem is ismeri a szlovákiai magyar kulturális életet. „Támogatjuk a kultúra áttekinthető, szakmai alapon történő finanszírozását és a konstruktív párbeszéd hívei vagyunk, de tiltakozunk az ellen, hogy a politika ilyen rosszindulattal és hozzá nem értéssel avatkozzon be a kulturális szcéna, valamint a szlovákiai kisebbségek demokratikus keretek között működő intézményeinek életébe” – fejeződik be a nyilatkozat.

