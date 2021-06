Nem kötelezik az orvosi rendelőket a védőoltás beadására

Nem teszik kötelezővé, hogy az orvosi rendelőkben adják be a COVID-19 elleni védőoltást - mondta a pénteken Kassán Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter (OĽaNO-jelölt). Egyúttal felszólította az embereket, hogy jelentkezzenek az oltásra. Szerinte csak ez segíthet megbirkózni a járvány harmadik hullámával.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

„Van, aki nem akarja beoltani magát, van, aki igen. Az oltás nem kötelező" - mondta. Hozzátette, a körzeti orvosi és a gyermekorvosi rendelőkben július 1-jétől megkezdődhet az oltás. Arról nem volt szó, hogy az oltást kötelezővé kellene-e tenni. A miniszter tájékoztatása szerint az csak lehetőségként merült fel, hogy egyes korosztályok számára kötelező lenne a védőoltás.

A nagykapacitású oltóközpontok (VOC) továbbra is működnek. „Mindent megteszünk, hogy ezek a központok továbbra is működjenek. Arra kérnék mindenkit, a delta vírusvariáns veszélye miatt is, hogy jelentkezzenek a védőoltásra. Ez az egyetlen dolog, ami segíthet elkerülni a harmadik hullámot" - mondta Lengvarský. A miniszter úgy látja, a regisztrációs rendszer egyszerűsítésével, vagy azzal is lehetne motiválni az embereket, hogy ők választhassák meg az oltás időpontját. A beoltottak jutalmazását nem kommentálta, azt mondta, erről még tárgyalnak.

Rastislav Trnka, Kassa megye (KSK) elnöke a miniszterrel folytatott megbeszélés után elmondta, egyetértettek abban, hogy szükség van az oltóközpontokra. „Például hetente egyszer néhány órára nyitva lennének ezek a központok, hogy készen álljanak, ha nőne az érdeklődés" - mondta, és hozzátette, ez megtörténhet, ha a mutációk terjedni kezdenének.

A miniszter és a megyeelnök is megerősítette, hogy a jövő héttől azon fog dolgozni az egészségügyi miniszter, hogy a mobil oltócsoportok működését ne kössék korhatárhoz, vagyis a 60 év alattiakat is be tudják oltani. „Ez nagyban leegyszerűsítené a folyamatot és felgyorsítja az oltást" - tette hozzá Trnka.



TASR