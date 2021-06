Leveszik az M4 képernyőjéről Bognár Györgyöt, aki a meccs folytatását sürgette Eriksen újraélesztése után

Az M4 Sport stúdiójában botrányos kijelentéseket tett a szakértőként jelen lévő Bognár György, miután a Dánia-Finnország Eb-mérkőzésen Christian Eriksen újraélesztése után a mérkőzés folytatását sürgette.

Forrás: 24.hu

A meccs az első félidő hajrájában szakadt félbe, amikor a dánok játékosa, Christian Eriksen összeesett, és a pályán kellett újraéleszteni. Megrázó pillanatok voltak, a társak közül Simon Kjaer szívmasszázst alkalmazott, majd jött az orvosi stáb, a csapattársak pedig körbeállták Eriksent, eltakarva, amíg a beavatkozás zajlott. A csapatok levonultak a pályáról, és a mérkőzést félbeszakították - írtuk korábban.

Az M4 Sport stúdiójában közben Bognár botrányos kijelentéseket tett. Amikor kiderült, hogy Eriksennek stabil az állapota, és kórházba vitték, onnantól folyamatosan azon értetlenkedett, miért nem folytatják még a meccset, a szervezőket pedig tesze-tosza brigádnak nevezte. "Mit foglalkozol a dán játékosok lelkiállapotával?" - vágta a másik szakértő, Petry Zsolt fejéhez.

Az Index a Blikk információihoz hasonlóan úgy értesült, hogy a történtek után Bognár Györgyöt inkább nem hívják mérkőzéseket elemezni. Bognár György képernyőről való levételét a csatorna hivatalosan nem erősítette meg.

Az eset után a tréner az alábbi magyarázatot fűzte a történtekhez a Paks Facebook-oldalán:

„Számomra is világossá vált, hogy rengeteg ember érzelmi világára bántóan hatott a Dánia–Finnország-mérkőzés közbeni véleménynyilvánításom. Miután több forrásból is értesültünk a stúdióban, hogy a dán válogatott Christian Erikssen állapota stabil, szakmai szempontokat kezdtem figyelembe venni, figyelmen kívül hagyva a történtek komoly lélektani hatását. Utóbbi miatt ezúton szeretnék elnézést kérni minden sportrajongótól és mindenki mástól, aki félreértett, és akit akaratomon kívül megbántottam az érzéseiben. A történtek rám is sokkolóan hatottak, érzelmileg megviseltek, éppen ezért szerettem volna sürgetni, hogy ennek a találkozónak minél előbb vége legyen. Kívánom, hogy soha többé ne kelljen átélnünk ilyen esetet, hogy Christian, akiért egy világ aggódik, mielőbb felgyógyuljon, pályára léphessen, ahogy csapattársaitól is ezt kérte.”



(para)