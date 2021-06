Lángra kapott az aljnövényzet és a gabona Dunaszerdahelynél, több tucatnyi tűzoltó küzdött a lángokkal!

Tűz ütött ki pénteken a késő délutáni órákban Dunaszerdahely Észak II lakótelepének szélénél.

Helyszíni felvételek

A fás terület melletti aljnövényzet kapott lángra, a tűz pedig elérte a gabonaföldet is.

Lelkes Istvántól, a járási tűzoltóság igazgatójától megtudtuk, hogy a helyszínre a városi tűzoltóságtól két ciszternás kocsi érkezett, valamint bevetették a hatkerekű járművet is, amely magas nyomású oltóberendezéssel van ellátva és a nehezen hozzáférhető helyeket is könnyebben meg tudja közelíteni.

Hogy ne keletkezzen nagyobb kár, a helyszínre a dunaszerdahelyieken kívül a somorjai és a nagymegyeri hivatásos tűzoltókat is riasztották, valamint önkéntes tűzoltók is érkeztek a környező településekről és Bősről is. Röviddel 17 óra után sikerült lokalizálni a tüzet.

Nem sokkal a tűzeset előtt Dercsikára riasztották a dunaszerdahelyi tűzoltókat egy útra dőlt fa miatt, ami akadályozta a forgalmat. A somorjai tűzoltók időközben Rovinkára kaptak riasztást, ahol ugyancsak száraz aljnövényzet kapott lángra.



(fl)