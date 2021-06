A világ számos országában működik, és talán Szlovákia is bevezeti a védőoltást a gyógyszertárakban

A világ számos országában nemcsak vásárolni lehet a védőoltást a patikákban, hanem a gyógyszerészek be is adhatják a vakcinát. Lehet, hogy Szlovákia is erre az útra lép.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Jelenleg kb. 36 védőoltást lehet beadni a gyógyszertárakban, ilyenek például az influenza, a hepatitisz vagy a tetanusz elleni vakcinák.

A Szlovák Gyógyszerészkamara (SLeK) úgy véli, Szlovákiában is be lehetne vezetni ezt a lehetőséget, azonban az érintett gyógyszerészeknek egy tanfolyamot kéne elvégezniük, melyen elsajátítanának minden szükséges tudnivalót a védőoltások beadásával kapcsolatban.

A világ 35 országában elérhetők az ilyen kurzusok, és Zuzana Krištúfková epidemiológus szerint semmi akadálya, hogy a Szlovák Egészségügyi Egyetem certifikált kurzust indítson a gyógyszerészek beiskolázására.

Az ilyen képzéseken a gyógyszerészek bővíthetnék tudásukat a védőoltásokkal, azok összetételével, beadásával, raktározásával, és beadásával kapcsolatban.

"Úgy gondolom, hogy a gyógyszerészek tehermentesíteni tudnák a körzeti orvosokat, és ezzel hozzájárulhatnának a társadalom egészségvédelméhez"

- nyilatkozta a TASR hírügynökségnek Krištúfková.

A gyógyszerészkamara belső felmérése szerint a gyógyszerészeket is érdekli a vakcinázás lehetősége: egy belső felmérés szerint tízből hat gyógyszerész üdvözölné, ha az influenza elleni védőoltást a patikákban is beadhatnák. Ráadásul a megkérdezett patikusok háromnegyede érdeklődést mutat a védőoltások témakörét érintő képzés felé.

Ahhoz azonban, hogy a gyógyszertárakban is oltakozni lehessen, Szlovákiában törvénymódosításra is szükség volna. Az új jogszabálynak tartalmaznia kéne a gyógyszerészek kompetenciájának bővítését, a beoltottak nyilvántartásának módszerét, valamint azt is, hogy milyen körülmények között működhet a patikai oltakozás.

A szóban forgó törvénytervezet egyelőre nincs készülőfélben, azonban az egészségügyi minisztérium jelezte, hogy nyitott az ötletre.

(TASR/parameter)