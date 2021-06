Jövő hónaptól a körzeti orvosi rendelőkben is elérhető lesz a vakcina, a kötelező oltás lehetőségéről is tárgyal a válságstáb

A központi válságstáb hétfőn várhatóan a koronavírus elleni védőoltás esetleges kötelezővé tételéről, valamint az eKaranténa alkalmazás elindításáról is tárgyal.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Erről Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) egészségügyi miniszter beszélt vasárnap a TA3 V politike című műsorában.

A kötelező oltás az egészségügyben és a szociális otthonokban dolgozókat, a rendőröket, a tűzoltókat, a katonákat és a 60 év feletti nyugdíjasokat érintheti, erről azonban csak mint egy esetleges lehetőségről tárgyalnak. Ezt nem mellesleg mindenekelőtt az igazságügyi minisztériumnak is meg kellene ítélnie – húzta alá Lengvarský.

Kiemelte, a tárca mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb arányú legyen a lakosság átoltottsága, ami jelenleg 35 százalék. Egyúttal ismerte, nem teljesül az a cél, hogy a lakosság 70 százalékát beoltsák a nyár végéig.

„Igyekszünk eljuttatni a vakcinát az emberekhez, mobil oltócsapatok működnek, már oltanak a nagyobb cégekben is, július 1-től pedig megkezdődik az oltás a körzeti orvosi rendelőkben is” – mondta a miniszter.

Ezúttal is elmondta, nem kizárt, hogy valamilyen módon anyagilag is ösztönözhetik az embereket, hogy oltassák be magukat, erről viszont a kormánynak kell döntenie.



(TASR)