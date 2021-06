Riasszuk el a szúnyogokat! 

Mikor végre beköszöntenek a jó meleg nyári napok, egyre több időt vagyunk a szabadban. Igazán kellemes egy grillezős vacsora a barátokkal a teraszon vagy a fák ölelésében. Hosszabb túrákat lehet tenni, közben lágyan simogatja bőrünket a napfény. Az idilli pillanatokat azonban megzavarhatja az a sok éhes rovarféleség, mely egytől egyig a mi vérünkre pályázik. Azonban nem feltétlenül kell, hogy a szúnyogok megzavarják a kültéri társasági eseményeket, sétákat, időtöltéseket. Több eszköz és módszer segít már bennünket az ellenük való védekezésben.

Csípnek és szívják a vérünket

Nem is olyan régen még viszonylag zökkenőmentesen együtt éltünk az őshonos, körülbelül ötven csípőszúnyog fajtánkkal. Eddig békésen átteleltek a hideg napokon. Mivel azonban már nem igazán hidegek a telek – egy-két didergetőbb hét kivételével -, ha ősszel vagy télen felmelegszik kicsit az idő, és a körülmények ideálisak, azonnal fejlődésnek indulnak, felébrednek és enni akarnak. És a nőstények még csípnek is. Vérre van szükségük ugyanis a peték termeléséhez.

Ehhez társul, hogy a klímaváltozás az igen komoly betegségeket is terjesztő, egyébként sokkal melegebb égtájakon őshonos, telelő és szaporodó fajok mára sokkal északabbra települtek, így hozzánk is több példányuk érkezett. És köszönik szépen, jól vannak itt nálunk.

Miért kell védekeznünk a vérszívók ellen?

Míg a hím szúnyogok nektárral és növények édes nedvével is beérik, a nőstény példányok a vérünket akarják. A peteérés fehérjét kíván. Pár szúnyogfajta képes igen veszélyes kórokozókat is terjeszteni. Mikor egy rovar megcsapolja a vérkészletünket, a nyálát is belénk ereszti, ekkor történhet a kórokozó átadása, de hangsúlyozottan csak a fertőzött állat képes ezt tenni.

Az utóbbi években három idegen szúnyogfaj jelent meg itthon: az ázsiai tigrisszúnyog, az ázsiai bozótszúnyog és a koreai szúnyog. Az első terjesztheti a Zika-vírust, a nyugat-nílusi vírust, a sárgalázat, a Dengue-lázat, a Chikungunya-lázat. A második számlájára főképp a nyugat-nílusi vírus terjesztését írják, mely idegrendszeri elváltozásokat okoz. Ázsiában pedig a harmadik a japán agyvelőgyulladást okozó vírust adja át, valamint az elefantiázis (nyirokerek elzáródása) betegséget. A kutyák szív- és bőrférgességéért is ez a szúnyogfaj okolható. Vándormadarakkal jutottak el ide a Hyalomma kullancsok, a krími-kongói vérzéses láz terjesztői. Ez a betegség esetenként 30 százalékos halálozással is járhat.

Hordozható készülék a szúnyoginvázió ellen

Létezik már többféle módszer a védekezésre. A Medence Óriásnál kapható hordozható szúnyogriasztó készülék például képes „védőburkot” körénk varázsolni, megóvva ezzel a szabadidős tevékenység résztvevőit a csípésektől, s ezzel a potenciális betegségektől is.

Nagyjából 20-21 négyzetméteren biztosítja ezt a védőkupolát. Hatékonyságát 98 százalékosnak mondják. Szagtalan és az USA hadserege is használja. Érdemes kipróbálni.

(PR-cikk)