EURO-2020: Anglia-Csehország 1-0

Az angol csapat csoportelsőként jutott nyolcaddöntőbe a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságon.

Fotó: TASR/AP

Az angolok 1-0-ra legyőzték Csehországot a csoportkör harmadik, utolsó fordulójának londoni mérkőzésén, kedd este.

A hazaiak a legjobb 16 között a magyar érdekeltségű F csoport második helyezettjével találkoznak jövő kedden 18 órától, ugyancsak a Wembley Stadionban.



Eredmény, csoportkör, 3. (utolsó) forduló, D csoport:

Anglia-Csehország 1-0 (1-0)

---------------------------

London, Wembley Stadion, 25 ezer néző, v.: Artur Dias (portugál)

gólszerző: Sterling (12.)

sárga lap: Boril (61.)



Anglia:

-------

Pickford - Walker, Stones (Mings, 79.), Maguire, Shaw - Phillips, Rice (Henderson, a szünetben) - Saka (Sancho, 84.), Grealish (Bellingham, 68.), Sterling (Rashford, 67.) - Kane



Csehország:

----------

Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Boril - Holes (Vydra, 84.), Soucek - Masopust (Hlozek, 64.), Darida (Kral, 64.), Jankto (Sevcik, a szünetben) - Schick (Pekhart, 75.)



I. félidő:

----------

12. perc: Kane passzolta ki a labdát a tizenhatoson belülről Grealish-nek, aki a bal oldalon az alapvonal felé cselezett, majd a beadását Sterling fejelte a hosszú saroknál négy méterről az üresen maradt kapuba (1-0).



Sterling már a találkozó második percében a kapufát találta el egy emeléssel, tíz perccel később pedig a Manchester City támadója a vezetést is megszerezte a házigazdának. A gól után is az angolok játszottak fölényben, Kane ziccerénél Vacliknak kellett bravúrral mentenie a 26. percben. Egy perccel később a csehek is veszélyeztettek, Holes távoli lövését Pickford védte. Később a Premier League-ben játszó Soucek kísérlete csak centikkel kerülte el az angol kaput, de az eredmény nem változott a jó iramú első félidő végéig.

A fordulás után visszaesett a tempó, az angolok a kontrákban bíztak és a hatékony labdaszerzés érdekében a lehető leghamarabb letámadták a cseh játékosokat. A találkozó végéig csak egy angol lesgól született, helyzet egyáltalán nem volt, így a hazai szurkolóknak - a győzelem és az ezzel járó csoportelsőség mellett - két dolog okozott örömöt: a skótok horvátokkal szembeni veresége, valamint az, hogy a hajrában - a torna során először - beállt a dortmundi Jadon Sancho.

MTI