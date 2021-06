IDŐJÁRÁS: Embert próbáló lesz, ami csütörtökön jön

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerda éjszakára és csütörtökre.

Forrás: SHMÚ

ÉJSZAKA:

Változóan felhős lesz az égbolt, elszórtan zivatarok is kialakulhatnak, elsősorban az ország nyugati részén, ahol akár intenzívebbek is lehetnek. Az éjszakai hőmérsékleti minimumok 22 és 17-Celsius-fok között alakulnak.

CSÜTÖRTÖK:

Csütörtökön is lehetnek némi felhők az égen, de nagyon meleg lesz, a nappali csúcsértékek elérhetik a 32-37 Celsius-fokot is. Gyenge szél lesz. Elszórtan viharok is kialakulhatnak, az ország nyugati felén is.



