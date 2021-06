Itt van Szlovákiában a vírus legdurvább fajtája, de aki megkapta a vakcináit, hátradőlhet. Aki viszont a külügyminiszterrel teker, annak ajtót mutatnak

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Illusztráció (AP/TASR)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Távozik a kormányból a kabinet egyetlen magyar nemzetiségű tagja, egyelőre csak találgathatunk arról, mi nem stimmelt vele. A koronavírus legkegyetlenebb verziója meg megérkezett az országba, papírja van róla.

Szerdán kiderült, ma leváltották az oktatásügyi miniszter helyettesét, a Richard Sulík vezette SaS-hez köthető Filip Mónikát. Egyelőre nem tudni, hogy az államtitkárnak miért kellett távoznia a posztjáról, azaz miért akart megszabadulni tőle a vele egyazon párthoz tartozó tárcavezető. Úgy tűnik, Filipen az sem segített, hogy egy nappal korábban még a szintén SaS-es kötődésű külügyminiszterrel bicajozott át a Csallóközön, mert mint kiderült, az elbocsátó üzenet már pénteken megszületett.

Mi lesz a hazai magyar oktatásüggyel?

Emiatt kérdéses, hogy a születőben levő oktatási törvényben benne marad-e a nemzetiségi oktatás fogalma, illetve az, hogy a szaktárcán belül a nemzetiségi oktatás irányítását egy - jelenleg még létező - főosztály felügyeli-e tovább. Így jár az a közösség, amelyik nem képes kitermelni egy parlamentbe bejutó politikai szervezetet, hogy aztán jól helyezkedve beleszólhasson a dolgok menetébe. Most egy kicsit izgulhatunk, mi lesz a szlovákiai magyar oktatásüggyel.

Nálunk is felbukkant a delta varians

Visszafogottan szoronghatunk amiatt is, mert a laboratóriumi vizsgálatok megerősítették a koronavírus delta variánsának szlovákiai jelenlétét. Erről a változatról nyilatkozta pár napja az egészségügyi világszervezet egyik vezetője, hogy ez a legveszélyesebb fajta, amelyik meg tudja találni és képes megölni a leggyengébb embereket. Tehát a lényeg az, hogy ez az indiai deltás vírus a korábbiakhoz képest gyorsabb és fittebb, illetve hatékonyabban le fogja vadászni a veszélyeztetett személyeket. Ezért a vakcina nélkül maradt emberek továbbra is veszélyben vannak. Még szerencse, hogy a deltásnak talált hazai páciens senkivel nem került közeli kontaktusba, és nem szorul kórházi ápolásra se, ráadásul az összes járványügyi előírást is betartja.

Buzdít az államfő

Ha már itt van ennek a kínai veszedelemnek az indiai mutánsa, Zuzana Čaputová államfő is megszólalt és oltakozásra buzdítja az embereket. Sőt, ennél tovább is megy az elnök, és csendre inti a vakcinaellenes politikusokat, mondván, nem kellene lebeszélni a polgárokat a védőoltásról. Már csak azért sem, mert Szlovákiában az egyik legalacsonyabb a lakosság átoltottsági aránya az EU-tagállamok mezőnyében. Arról meg nem is beszélve, hogy ez közvetlenül befolyásolja azt, hogyan leszünk képesek megbirkózni egy esetleges harmadik hullámmal. Úgy, hogy a lehető legkevesebb veszteséget szenvedjük el - legyen szó emberéletekről, egészségről, de a saját gazdasági helyzetünkről is.

Zöldet kap, kit beinjekcióztak

A kormány közben ma hagyta jóvá azt a listát, ami rangsorolja a világ országait a fertőzöttségük mértéke és a járványhelyzet szerint. Így már azt is tudjuk, hogy a beoltottak hétfőtől 47 országba utazhatnak korlátozás nélkül. Az úgynevezett zöld országok és Szlovákia között szabadon utazhatnak a vakcinázottak, ahogy azok is, akik az utóbbi fél évben estek át a koronavíruson. Akiknek viszont még csak negatív PCR-tesztjük vagy legalább egy napos antigén gyorstesztjük sincs, azoknak két hétre karanténba kell vonulniuk. Csak a legtrehányabbak nem tudnak eleget tenni ezeknek a feltételeknek.

Trógerek mindenütt

De sajnos hanyag embereket a legfelsőbb szinteken is találunk. Mert itt van például a Legfelsőbb Bíróság egyik bírójának a nyilatkozata, aki a múlt héten megsemmisítette a Specializált Büntetőbíróság Marián Kočnert felmentő ítéletét, és aki nagyon kritikusan nyilatkozott az első fokú bírósági döntésről. Peter Paluda könnyelműnek és felületesnek tartja a büntetőbíróság hozzáállását, de nem vette el Kuciak-gyilkosság újratárgyalásának lehetőségét az illetékes szenátustól. Mert szerinte ha új összetételű bírósági tanács kapná meg az oknyomozó újságíró likvidálásának ügyét, akkor minden mehetne elölről, és a trauma pedig tovább élne a társadalomban.

Sidó Árpád