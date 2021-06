24 kitüntetést osztott ki Čaputová, a díjazottak között van a csilizradványi Beke Sándor is

Zuzana Čaputová, elnök asszony 24 személyt tüntetett ki vasárnap. Ők mind a társadalmi, kulturális és sportéletben folytatott tevékenységükkel érdemelték ki ezt az elismerést.

Nyolc nő és 16 férfi volt a kitüntetettek között. Az átadóra a pozsonyi Szlovák filharmónia épületében került sor. Az ünnepségen részt vett Boris Kollár, a parlament elnöke (Sme rodina), Eduard Heger miniszterelnök (OĽaNO), több miniszter és a közélet más képviselői is.

Rudolf Chmel megkapta a Ľudovít Štúr érdemrend I. fokozatát a demokrácia és annak fejlesztése, az emberi jogok és szabadság, valamint azok védelme érdekében nyújtott rendkívüli szolgálataiért.

In memoriam Ľudovít Štúr Érdemrend III. fokozatában részesítette Tóth Károlyt a demokráciához és annak fejlődéséhez, az emberi jogokhoz és szabadsághoz, valamint azok védelméhez való hozzájárulásáért, továbbá az interetnikus és interkulturális megértés előmozdítása érdekében tett cselekedeteiért. Tóth Károly már egyetemi hallgatóként is aktívan bekapcsolódott a szlovákiai magyar közösség közéletébe.

Čaputová a Szlovák Köztársaság elnökének állami kitüntetését adományozta a csilizradványi származású Beke Sándornak, a szlovákiai kulturális és művészeti élet fejlődéséért nyújtott szolgálataiért.

Beke Sándor 1990–1994 között a Komáromi Jókai Színház igazgatója és rendezője volt, 2001-2010 között pedig a Kassai Thália Színház rendezője és művészeti tanácsadója.

A további kitüntetettek:

Pavel Rychetský, Pavol Demitra (in memoriam), Hilda Múdra, Pavol Čekan, Zdeno Chára, Vladimír Godár, Chaviva Reiková (in memoriam), Anna Šestáková, Magdaléna Špotáková, Milan Šútovec, Jaroslav Budz (in memoriam), Helena Jurasovová, Ivan Štrpka, Dezider Ursiny (in memoriam), Agnesa Horváthová, Vasiľ Jabur, Kristína Križanová, Ivan Leitman, Vladimír Michal, Ján Zavarský, Agnieszka Hollandová.

