Üres politikusi rizsa, hogy mennyire szereti a magyart a Matovič-kormány, két covidhullám után jön a harmadik

Az üdítő hétvége után itt a nyakunkon az újabb hőhullám. Attól függően, hogy kiben micsoda lappang, lehet alkalmazkodni, avagy épp rettegni. Ahogy már másfél éve megy ez a pandémia hullámzása közepette…

Két covidhullám után jön a harmadik

Szóval, mivel két hulláma volt eddig a covidfertőzésnek, kézenfekvő, hogy a harmadik következik. Ezt a tényt Vladimír Krčméry infektológus közölte a központi válságstáb hétfői ülésén. A szakember feltételezi, a pandémia harmadik hulláma augusztusban érheti el Szlovákiát, miután a nyaralók tömegei hazatértek külföldről. Feltételezhető szerinte az is, hogy az ország, vagyis a köznép az egészségügyi kormányzattal egyetemben a következő hullám érkezésekor már felkészültebb lesz, mint az első két fertőzési hullám során. Mivel Krčméry szerint a harmadik hullám olyan lesz, mint egy lappangó betegség, a szakemberek folyamatosan tárgyalnak a kötelező oltás lehetőségéről is. Tudatosítva, hogy a kötelező oltás vagy tesztelés csak bizonyos fokú szükségállapot bevezetése esetén rendelhető el.

Vladimír Krčméry véleményét egy az egyben osztja Pavol Čekan biokémikus. Kiegészítve azzal, hogy szerinte a pandémia harmadik szlovákiai hullámának fő aktora, a delta variáns körülbelül 40–45 százalékkal fertőzőbb, mint a brit változat. Azért terjed gyorsabban, mert a kisgyermekek is fogékonyabbak rá. De legalább a halálozási aránya nem magasabb! Bár a fertőzöttek száma csaknem nyolcszorosára nő, enyhébb a betegség lefolyása. Persze főleg a beoltottak körében, így a kórházban kezeltek száma sem növekszik ezzel arányosan. A biokémikus szerint minderre a nagy-britanniai adatok alapján lehet következtetni.

Pavol Čekan rámutat arra is, hogy a járvány mekkora társadalmi és szociológiai probléma. Hiszen senki sem akar már többé lockdownt, azt, hogy bezárják az iskolákat, hogy az otthonaik rabjai legyenek az emberek. Ha most nem készül fel mindenki és megismételődik az, ami tavaly ősszel meg télen történt, akkor megbukik a kormány. Ezzel együtt pedig búcsút is inthetünk a normális társadalmi viszonyoknak.

Kemény, elgondolkodtató, de főleg megszívlelendő szavak…

Nem teljesítünk túl jól

Ehhez képest egyáltalán nem teljesít kielégítően az ország a COVID-19 elleni átoltottság tekintetében. Ezt a kormányfő, Eudar Heger jelentette ki, ugyancsak a központi válságstáb hétfői ülésén. Miközben ő is az oltást tekinti a járvány elleni leghatékonyabb fegyvernek. Emellett egyetért a határt átlépő személyek ellenőrzésével, és kiemelte az eHranica alkalmazással történő önkéntes regisztráció fontosságát is. Azt üzente az embereknek, ne csaljanak, ha az egészségről van szó.

Az esetleges ügyeskedők kiszűrésére irányul a rendőrség újbóli tervezett bevetése a határokon. Az országos rendőrkapitány, Peter Kovařík szerint a rendőrség kész szünet nélkül, heti hét napon keresztül is ellenőrizni a határátkelőket. Most, amikor az ország az úgynevezett zöld fázisban van, napközben 5 órán át, éjszaka pedig 3 órán át figyelik a forgalmat.

Elveszett a szlovákiai magyarok számára a Kisebbségi Kulturális Alap igazgatói posztja!

Közben a kánikula meg a covid összevissza hullámzásai közepette elveszett az ország legnagyobb lélekszámú kisebbsége, a szlovákiai magyarok számára a Kisebbségi Kulturális Alap igazgatói posztja.

Így megy ez, ha csak az üres politikusi rizsálás szintjén akar rólad gondoskodni az ügyeletes kormány. Meg annak megélhetési, azaz pénzért magyar hordószónoka…!

Hogy mindenki megértse, Molnár Norbertet, a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) távozó igazgatóját Alena Kotvanová váltja majd, miután a kulturális miniszter, Natália Milanová kinevezi. Vagyis az eddigi kisebbségi magyar igazgató helyett most már egy többségi szlovák vezetője lesz a Kisebbségi Kulturális Alapnak. Fogadni lehet rá, hogy akad, aki ennek is képes örülni! Nem kell félni, nem marad ismeretlen…

Kotvanová egyébként egy 16 oldalas prezentációt nyújtott be tervei bemutatására. Ennek a prezentációnak a 12. oldalán tér rá tervei felvázolására. Elsősorban felülvizsgálná az alap elmúlt három évben megvalósított támogatási tevékenységét, majd optimalizálná a költségeket, egyszerűsítené, átláthatóbbá tenné a támogatás folyamatát. Nem utolsó sorban kiemeli annak fontosságát, hogy takarékoskodni kell az energiafelhasználás terén, csökkenteni kell a műanyaghulladék mennyiségét… Hm, hogyne…!

Minden tettnek következménye van!

Még szerencse, hogy az igazságszolgáltatás malmai azért őrölnek valamennyire. Vagyis a nagy kormányzati húzd meg, ereszd meg ellenére itt-ott kiderül, hogy minden, de minden tettnek következménye van. Az eurómilliós szélhámoskodásért elítélt és újságírógyilkosság megrendelésével vádolt Marian Kočnerre például már rápakolták Maroš Žilinka főügyész Daniel Lipšic speciális ügyész, valamint Peter Šufliarsky, a Főügyészség ügyésze meggyilkolása megrendelésének gyanúját is! Ha ez a gyanú beigazolódik, Marian Kočner ha megfeszül is, élete javarészét a hűvösön tölti majd. És ez így van rendjén!

