Problémába ütközhetnek a nem beoltott személyek: az állam több száz mintavételi pont támogatását beszünteti

Július elejétől az egészségügyi minisztérium a koronavírus vizsgálatát végző mobil mintavételi pontok (MOM) számának jelentős csökkentését tervezi.

Június 30-án több MOM központ állammal kötött szerződése lejár, és még mindig nem tudni, hogy mennyi fog továbbra is működni. Az egészségügyi minisztérium még nem mutatta be az új tesztelési hálózatot, de azt állítja, hogy a már meglévőre fog épülni. A MOM-központok egyenletesen lesznek szétosztva az egész ország területén. A PCR-teszteken kívül gargalizáló és antigéntesztelésre is lehetőség lesz.

„Tekintettel a delta variáns okozta új veszélyre, a jelenlegi stratégiát finomítják, hogy megfeleljen az új követelményeknek. A www.korona.gov.sk oldalon történő regisztráció után az illető megkapja a tesztelés pontos idejét és helyszínét. Az információ sms-üzenetben fog érkezni”

– mondta Zuzana Eliášová, az egészségügyi minisztérium szóvivője.

Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter még május végén jelezte, hogy a MOM-ok száma 200-ra fog csökkenni. Bizonytalan azonban, hogy végül nem lesznek-e még kevesebben.

Az új rendszer szerint a MOM-központok csak kórházakban, klinikákon vagy más egészségügyi szolgáltatóknál fognak működni.

Felmerül a kérdés, hogy lesz-e elegendő szabad tesztelési időpont azoknak, akik még nincsenek beoltva és továbbra is negatív teszteredménnyel kell igazolniuk magukat, illetve ott vannak a nyári táborok résztvevői is.

„Sokaknak lesz szüksége tesztre a táborokhoz. A negatív eredmény pedig nem lehet 72 óránál régebbi” – figyelmeztetett Ivan Bošňák, a „Dáta bez pátosu” projekt elemzője.

Kérdés marad továbbá az is, hogy a PCR-teszteket magunknak kell megfizetnünk, vagy téríteni fogja a állam.

„Figyelembe vehetnék ezt a biztosító társaságok, és például havonta egyszer fizethetnének egy vizsgálatot” – gondolja Henrieta Hudečková epidemiológus, aki azonnal hozzátette, hogy az oltottaknak előnyökkel kell rendelkezniük.

