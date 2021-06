Arról hablatyolt az orosz külügyminiszter, hogy Jézust biszexuálisnak állítják be egyesek. Hogy honnét szedi ezt, az az ő titka

Nem egy TikTok-videóra, hanem a nyugati sajtóban megjelent anyagokra hivatkozva állította Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, hogy egyes nyugati iskolákban Jézus Krisztust biszexuálisnak állítják be - közölte Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a Telegram-csatornáján.

Lavrov talán egy légből kapott marhasághoz fohászkodik (AP/TASR)

Lavrov hétfőn A jogról, a jogokról és a szabályokról címmel cikket jelentetett meg a Kommerszant című napilapban és a Rosszija v globalnoj polityike című folyóiratban, amelyben azzal vádolta meg a Nyugatot, hogy "a nemzetközi színtéren csak azt teszi, amit helyesnek tart, miközben másokat - különösen Oroszországot és Kínát - arra kényszerít, hogy az általa kijelölt irányt kövessék". A tárcavezető kifogásolta, hogy az amerikai kormányzat és az általa befolyásolt európai vezetés szerinte ráerőlteti másokra a saját értékrendjét, és a nemzetközi jog egyetemesen elfogadott elvei helyett megpróbálja önkényesen megfogalmazott "szabályok" szerint alakítani a világrendet.

Meglátása szerint a "szabályok" bevezetése "az emberi természet elleni támadásban" is megnyilvánul. "Egy sor nyugati ország iskoláiban a tanterv részeként arról győzködik a gyerekeket, hogy Jézus Krisztus biszexuális volt. A +felvilágosult Európában+ a józan politikusok azon kísérletei, hogy megvédjék a gyerekeket az agresszív LMBT-propagandától, militáns tiltakozásra találnak. Támadás zajlik minden világvallás alapjai és a bolygó kulcsfontosságú civilizációinak genetikai kódja ellen" - hangsúlyozta Lavrov.

A cikk nyomán több orosz független, valamint Zaharova szerint külföldtől pénzelt, ezért "idegen ügynöknek" minősülő sajtóorgánumon végigfutott a közlés, miszerint Lavrov vélhetően egy TikTok-videóra hivatkozott, amelyben egy ausztrál anyuka belehallgatott a kisgyerekeinek a hátsó gépkocsiülésen az iskolai hitoktatásról folytatott párbeszédébe, eszerint olyat tanítanak nekik, hogy Jézus biszexuális volt.

Azt, hogy az orosz diplomácia vezetőjének ez a videó lehetett a referenciája, mások mellett a The Insider, a Metogyicska Telegram-csatorna, az Eho Moszkvi rádió és a Dozsgy online tévécsatorna is lehozta, majd a külföldi média is átvette. A szóvivő szerint a miniszter írása a nyugati sajtóban megjelent közléseken alapult. Egyedüli példaként a Christian Today című, londoni székhelyű keresztény hírportált említette meg, amely június 2-án arról írt, hogy a Skót Tanárok Szakszervezetét bírálta a Keresztény Intézet elnevezésű, a Biblia tévedhetetlenségét hirdető lobbicsoport, amiért olyan darabot szándékozott színre vinni, amely transznemű nőként ábrázolja Jézust. Zaharova szónoki kérdésként vetette fel, hogy vajon az "álhírt" közlő orgánumok főszerkesztői bocsánatot fognak-e kérni, avagy tesznek-e közzé cáfolatot.

MTI