IDŐJÁRÁS: Kicsit fellélegezhetünk, a szél is felkerekedik

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerda éjjelre és csütörtökre.

ÉJSZAKA: Változóan felhős lesz az ég, később borongós lesz az idő, helyenként azonban csökkenhet a felhőzet. Néhány helyen esőre is lehet majd számítani, zivatarok is kialakulhatnak. Csapadék leginkább északon és nyugaton várható. Éjjel a levegő 17 és 12, délkeleten 19 fokra hűlhet le. Gyenge, nyugaton északnyugati (10 - 35 km/óra) szél fog fújni, aminek erőssége helyenként elérheti a 60 km/órát, s zivatarok során viharossá válhat.

CSÜTÖRTÖK: Marad a gomolyfelhős idő. Lesznek területek, ahool beborulhat az ég. Több helyen intenzív csapadék is előfordulhat - jégeső is benne lehet a pakliban. Napközben a hőmérők 24 és 29, Zsolna megyében 22 fokot mérhetnek. A hegyekben, 1500 méteres magasságban 12 fok várható. Északnyugati lesz a légmozgás, ami helyenként 50 km/órára is felerősödhet. Az ország keleti részén gyenge szél lesz a jellemző, ami zivatarok során felerősödhet.

