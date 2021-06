A világháló eredeti forráskódját 5,4 millió dollárért árverezték el nem helyettesíthető tokenként

Nem helyettesíthető tokenként (NFT) 5 434 500 dollárért adták el a világháló eredeti forráskódját a Sotheby's szerdán zárult internetes aukcióján.

A brit Tim Berners-Lee által írt forráskód mellett az NFT egy animációt, a brit informatikus egy levelét és az eredeti fájlokhoz kötődő teljes kód digitális plakátját foglalja magába. A fájlok 9555 sornyi kódot, köztük a Berners-Lee által kifejlesztett nyelvekre és protokollokra - HTML, HTTP, URL-k - vonatkozó információkat tartalmaznak. A This Changed Everything elnevezésű online aukción 1000 dollár volt a tétel kikiáltási ára.

Berners-Lee a genfi székhelyű európai részecskefizikai kutatóintézet (CERN) munkatársaként 1989 márciusában előterjesztést adott be főnökének, Mike Sendallnak az általa World Wide Webnek nevezett információkezelési rendszerről, amely a hipertext és az internet összeházasításával jön létre és lehetővé teszi a globális információmegosztást. Sendall a tanulmánytervre a "Vague, but exciting" (Bizonytalan, de izgalmas) megjegyzést írta és hagyta a kutatót, hogy az intézetben folytatott fő munkája mellett tovább dolgozzon a projektjén. 1990-ben a fejlesztéshez csatlakozott Robert Cailliau francia kutató is, akivel létrehozták az első webböngészőt és webszervert. A világ első website-ja 1991. augusztus 6-án, a http://info.cern.ch címen vált elérhetővé. Az oldal tartalmazta a világháló koncepciójával, a böngészők használatával és a webszerver létrehozásával kapcsolatos információkat.

A nem helyettesíthető tokenek piacának népszerűsége 2021 februárjában és márciusában szinte felrobbant. Minden NFT-nek van saját blockchain alapú digitális "pecsétje", amely az eredetiségét és tulajdonosát igazolja. Március közepén csaknem 70 millió dollárért kelt el egy digitális műalkotás a Christie's árverésén, amelyen az aukciósház először adott el egy fizikai mivoltában nem létező műtárgyat.

(MTI)