Aki még nem kapott vakcinát, arra karantén vár, tök mindegy, honnan érkezik haza. Ez érvényes Ficóra, de Matovičra is

Fotó: TASR

Itt az iskolaév vége, a diákok megkapták a koronavírussal megfertőzött tanévért járó bizonyítványukat. A politikusok normális esetben csak négyévente szembesülnek a teljesítményük kiértékelésével, de például Igor Matovič nem egy átlagos fazon, ő június legvégén is megkapja a magáét.

Mi legyen a hisztis exkormányfővel?

Az ellenzéki képviselők rendesen fenik a fogukat a kormány tagjaira. Pár hete még a belügyminiszter fejét követelték Robert Ficóék, most meg már a legerősebb kormánypárt vezetője ellen indítottak összehangolt támadást. Ezúttal a legnépszerűbb párt, a Peter Pellegrini vezette tömörülés kezdeményezte, hogy billentsék fenéken a pénzügyminisztert, mert megérett rá az idő. Eleget kavart az orosz Szputnyik vakcina megvásárlása és felhasználása körül, és különben is, jól jön az, ha a koalíciós pártok közé éket lehet verni. A Hlas húzása látszólag nem is annyira ostoba, hiszen az OĽaNO partnerei nincsenek oda Matovičért. De azért a kormánypárti honatyák maguk alatt sem fogják vágni a fát, és a nap végén legfeljebb majd tartózkodnak, amikor szavazni kell arról, menjen-e a fenébe a hisztis exkormányfő. Hiszen vele együtt az egész kabinet is mehetne a lecsóba.

Matovič miatt jöhet újra Fico

De amíg lehet, a pénzügyminiszterrel szemben leginkább kritikus SaS is lavírozik. Richard Sulíkék azt mondják, csak közvetlenül a szavazás előtt árulják el, hogy támogatják-e az ellenzéki indítványt. A legkisebb kormánypártból, a Za ľudíból pár hónapja kilépett Miroslav Kollár azonban nyíltan hangoztatja, hogy ideje kipenderíteni a miniszteri székéből a korábbi miniszterelnököt. Szerinte minél tovább lesz Matovič a politikai élet része, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy újból visszakerül a hatalomba Robert Fico.

A szemafor két kategóriát ismer

Ha már szó esett a Smer elnökéről, az oltás gondolatától irtózó többszörös exkormányfőről, jövő hét péntektől őt is fenyegeti a karantén, ha mondjuk a barátnőjével ismét kiruccanna a Karib-térségbe. Az úgynevezett közlekedési szemafor ugyanis két kategóriára osztja majd az embereket: a vakcinázottakra és az injekciós tűt kerülőkre. Aki megkapta a védőoltást, az előtt megnyílnak a kapuk, aki meg inkább álhírekkel lövi be magát, arra vesztegzár vár. Ha nem is a Grand Hotelben, hanem a lakása négy fala között. A kormány így üzent hadat a durvaságáról hírhedt delta vírusvariánsnak, amelyik minden eddigi változatnál kegyetlenebb. És ha már ennyire szigorú a kínai nyavalya indiai fajtája, a határállomásokon több egyenruhás ügyel arra, hogy az ilyen Fico-féle alakok ne tudjanak csak úgy besurranni. Emiatt hétfőtől új ellenőrzési rendszer lép életbe a szlovákiai határátkelőkön. Nagyon úgy néz ki, hogy a szlovák rendőrség - a katonasággal karöltve - ugyanolyan intenzitással fogja vizslatni a beutazó személyeket a nyári hónapokban, mint tavasszal, amikor az országban tetőzött a koronavírus-járvány.

Higyjünk a brit tudósokban!

Közben az egészségügyi miniszter arra kér mindenkit, hogy oltassa be magát a Covid ellen, mert ezzel nemcsak magát, hanem hozzátartozóit is védi. Hiszen ez az egyetlen módszer, ami megvéd minket a járvány harmadik hullámától. Vladimír Lengvarský arra inti a kétkedőket, ne hagyják magukat beszippantani a féligazságok és konspirációk világába és ne a kóklerekben, hanem a szakértőkben bízzanak. Vagy a számokban. Itt van például a világ egyik leginkább beoltott országa, Nagy-Britannia, ahol január óta nem szűrtek ki annyi új koronavírus-fertőződést, mint most, de a kórházi kezelést igénylő súlyos megbetegedésekről és a halálozásokról szóló adatok továbbra is messze elmaradnak az év eleji tetőzés idején mért számoktól. A kérdés ismerőinek egyöntetű véleménye szerint mindez az oltási kampány sikerét jelzi. Itt az ideje hinni a brit tudósokban.

Sidó Árpád