Megkezdték az oltást a körzeti orvosok, mától nem kell feltétlenül az oltóközpontba kérnünk időpontot

A körzeti orvosok csütörtökön hivatalosan is megkezdték a vakcinázást a COVID-19 betegség ellen.

A Pfizer/BioNTech társaság Comirnaty vakcináját fogják alkalmazni. Ezt Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő jelentette be a Dolný Kubín-ban tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) egészségügyi miniszter közölte, mostanáig 290 körzeti orvos és gyermekgyógyász kapcsolódott be az oltásba. "Keressük a lehetőségeket, hogy minél nagyobb mértékben emelkedjen a beoltottság aránya. A körzeti orvosok és a gyermekgyógyászok rendelőjében történő oltás is egyike ezeknek. Továbbra is támogatni fogjuk a mobil oltócsoportok működését, az oltást a cégekben, valamint a marginalizált csoportok vakcinázását. A lehető legtöbb lehetőséget igyekszünk kínálni az embereknek" - fogalmazott.

Ez tehát azt jelenti, hogy mátol nem kell feltétlenül oltóközpontba kérnünk időpontot, a körzeti orvosnál történő oltás előtt ugyanis nem szükséges regisztrálni a minisztérium weboldalán keresztül, minden szükséges adminisztratív lépést megtesznek helyettünk a rendelőben.

A vakcinák szállítását több mint 700 gyógyszertár biztosítja országszerte.

Heger örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy a körzeti orvosok is a Pfizer/BioNTech cég által kifejlesztett vakcinával olthatnak. "Mindegyik vakcina hatásos és biztonságos, de tudjuk, hogy nagy az érdeklődés ez iránt a vakcina iránt, ezért ez áll a körzeti orvosok rendelkezésére" - tette hozzá Heger.

Az egészségügyi tárca annak a lehetőségéről is tárgyal az egészségügyi biztosítókkal, hogy a körzeti orvosok ne csak a saját pácienseiket olthassák. Lengvarský szerint ezzel kapcsolatban jövő héten születhet döntés.

Erika Jurinová, zsolnai megyeelnök felszólította az orvosokat, hogy csatlakozzanak és tegyék elérhetővé az oltást a rendelőjükben.



