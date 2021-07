Az antigén tesztelés befejezése után Nagyszombat megye az oltásra koncentrál

Azután, hogy eredeti formájában befejeződött az állampolgárok antigén tesztelése, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat (TTSK) a vakcinázásra helyezi a hangsúlyt. A védőoltásra úgy tekint, mint a leghatékonyabb védelemre, amely megakadályozza, hogy a COVID-19 betegség súlyos lefolyású legyen. A megyében öt nagy kapacitású oltóközpont működik, emellett mobil oltócsapatok is vakcináznak. Négyféle védőoltást alkalmaznak, de készek oltani az ötödikkel, az egyadagossal is. Minderről Lucia Šmidovičová, a megyei hivatal egészségügyi osztályának igazgatója számolt be csütörtökön.