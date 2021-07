Nem kötelező normálisnak lenni, és az oltást sem írják elő, de az ingázók még kaptak egy kis gondolkodási időt

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Szerdán késő este jött egy jó, és egyben egy lehangoló hír: Igor Matovič maradt a pénzügyminiszter. Így még egy darabig kihúzza ez a szedett-vedett kormány, amelyik idén megpróbálja felvenni a küzdelmet a koronavírus következő hullámával.

Az OĽaNO-s exkormányfő nem tűzi a kalapja mellé azt, ami tegnap a késői órákban történt a parlamentben. Mert bár a kabinet még mindig alkotmányos többségel rendelkezik a törvényhozásban - ami alsó hangon is kilencvenvalahány képviselőt jelent, - de Matovičnak mindössze csak 67-en szavaztak bizalmat, amikor arról döntöttek, menjen-e vagy maradjon a pénzügyminiszter. Ám így is megúszta az ellenzéki támadást és egyelőre nem kell megválnia a miniszteri székétől a legerősebb kormánypárt első emberének. Ami egyben azt is jelenti, hogy a kormány folytathatja a munkáját.

Ilyen a nyitott kapuk politikája

A kabinet meg most főként azzal foglalatoskodik, hogy megszelídítse a világjárvány harmadik támadását. Tavaly ilyenkor ezt alaposan sikerült elpuskázni, és így mostanra jócskán 12 ezer fölé ugrott az áldozatok száma. Viszont idén új kormányfő és egészségügyi miniszter vállalkozhat a feladatra, és úgy tűnik, tanultak a múlt hibáiból. Tudatosítják, hogy a vírus drasztikus változata külföldről fenyegetőzik, ezért már el is fogadtatták az új határellenőrzési rendszert, ami a nyaralásból hazatérő, nem beoltott személyek kiszűrésére lett kitalálva. Az utazási szemafor nem tesz majd különbséget belföldi és külföldi állampolgár között, mindenkire ugyanazok a feltételek vonatkoznak: aki annak rendje és módja szerint megkapta a védőoltását, azt nyitott kapuk várják. A többiek meg vessenek magukra. Kivéve az ingázókat, akiknek hagytak egy kis időt, hogy beoltassák magukat, és csak utána szűnnek meg a rájuk vonatkozó kivételek. Kiderült ugyanis, hogy a korábbi utazási "jelzőlámpával" tömegesen visszaéltek, éppen erre a célcsoportra érvényes kivételekre hivatkozva. A munkavégzés céljából külföldre pendlizőknek tehát augusztus elejéig kell majd hozzájutniuk a vakcinához. De ott még mindig nem tartunk, hogy a kormány kötelezővé tenné a Covid elleni oltást. Az egészségügyi tárca irányítója mindenkit szeretne megnyugtatni, hogy ilyesmiről nincs szó, és állítólag nem is lesz.

A cél világos

Ettől még a körzeti orvosok csütörtökön hivatalosan is csatlakoztak az oltási kampányhoz, és így már nem kell az oltóközpontba kérnünk időpontot. Ez annyiban jelent könnyebbséget, hogy ilyen esetben nem szükséges regisztrálni a minisztérium weboldalán keresztül, minden adminisztratív lépést megtesznek helyettünk a rendelőben. A cél különben is az, hogy a vakcina minél elérhetőbb legyen mindenki számára. Eddig majdnem 300 háziorvos és gyermekgyógyász jelezte, segíti ezt a törekvést. A szaktárca külön hangsúlyozza, hogy továbbra is támogatja a mobil oltócsoportok működését, továbbá a nagyobb cégekben szervezett oltást, valamint a társadalom peremére szorított csoportok vakcinázását.

Máshol is szigorítanak

Közben a hazai kiruccanni vágyók egyik legnépszerűbb célországa, Horvátország is szigorította a beutazásra vonatkozó feltételeit, emiatt pedig több órás torlódás alakult ki csütörtökön a magyar-horvát határnál. Az új szabályok értelmében azok a személyek utazhatnak be az országba problémamentesen, akiknek fel tudják mutatni az uniós Covid-útlevelüket. Akik ilyennel nem rendelkeznek, azokra jobb híján tesztelések várnak, meg egyéb igazolások előhalászása.

Szóval egy szó mint száz, akinek szívügye a normálisabb életbe való visszakanyarodás, annak meg kell békélnie a gondolattal, hogy kizárólag a védőoltás ment meg a felesleges maceráktól.

Sidó Árpád