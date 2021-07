Animációs filmek és könyvillusztrációk az érsekújvári moziban

Július 8. és 10. között animációs filmeket és könyvillusztrációkat mutatnak be az érsekújvári Béke moziban (Kino Mier). A rendezvényen kreatív műhelyek gazdag kínálatát vonultatják fel.

A Vzdušné Zámky című rendezvény a Best of BIB kiállítással nyílik meg, amely a pozsonyi illusztrációs biennálé díjazott művészeinek munkáit mutatja be. A kiállításmegnyitót filmvetítések, gyermekkönyvvásár, animációs busz és egyéb programok követik.

A non-stop filmvetítések mellett számos workshop is színesíti a rendezvény programját. Ezek elsősorban az animációs technikákkal foglalkoznak.

„A járvány miatt háromszor halasztottuk el a rendezvényt, és minden alkalommal újra meg kellett szólítanunk a vendégeket és frissíteni kellett a filmkínálatot. De már semmi sem állhat az utunkba. Az egész napot a Béke moziban tölthetik a résztvevők, és biztosan nem fognak unatkozni"

- hangsúlyozták a szervezők.

