LÉNYEG: Matovič újra Kollár mellé állt – és mindketten az oltáselleneseket védik; Keleten az olasz helyett a montenegrói maffia terjeszkedik

Újra bebizonyosodott, hogy a jelenlegi kormánykoalícióban arra sem vehetünk mérget, amit a kormány és a koalíciós tanács is elfogad: Boris Kollár pénteken minden gond nélkül megfúrta azt a törvényjavaslatot, ami alapján kedvezményezni lehetett volna a beoltottakat.

Kollár lazán levette a napirendről

Ráadásul csak lazán kihúzta a parlament ülésének programpontjai közül, minden koalíciós egyeztetés nélkül. Legközelebb, ha akarja berekeszti a parlament ülését, és meg sem nyitja, amíg jónak nem látja. Mindezt azért, mert az egészségügyi minisztérium által kidolgozott, és minden lehetséges koalíciós fórum által jóváhagyott törvényjavaslat lehetővé tette volna, hogy a közegészségügyi hivatal kedvezményeket, esetleg kivételt adjon a beoltott, úgynevezett GreenPass-szal rendelkezőknek, ha újra korlátozásokat kell bevezetni.

Vagy akár adhatott volna már most is kivételt a futballdrukkereknek: aki be van oltva az a megengedett 1000 fős létszámon felül is bemehetett volna focimeccsekre.