Szorul a hurok a bűnözők nyaka körül, a határokon azonban továbbra is jó lesz vigyázni

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Tornyosnémetinél ma ilyen volt a helyzet (Fotó: TASR)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Isten malmai lassan őrölnek ugyan, azonban ma ismét felcsillant a remény, hogy az igazságszolgáltatás – bár általában évekig tart a dolog – mégiscsak működik Szlovákiában.

Jó, ha van nálunk oltási igazolás

Elárasztották a rendőrök Szlovákia határait, mostantól intenzívebben ellenőrzik az átkelőket országszerte. Jó lesz tehát, ha a határhoz közeledve mindenki még időben előkészíti az oltási igazolását, vagy bármilyen hivatalos dokumentumot, amit a rendőrök orra alá lehet dugni. Bár tapasztalataink szerint például ma a rajkai határon a hazatérőktől csak megkérdezték, van-e oltási igazolásuk, azt nem is kellett felmutatni. Továbbra is kötelező azonban bejelentkezni az e-hranica nevű nyilvántartásba, akár kaptunk oltást, akár nem – ha csak egy bevásárlásra ruccantunk át Magyarországra akkor is.

Az ingázók napok óta háborogtak, hogy az új rendelkezések megkeserítik az életüket. Erre föl az egészségügyi minisztérium ma oda nyilatkozott, hogy az előírások nemhogy bonyolítanák, hanem éppen ellenkezőleg, egyszerűsítik a dolgokat, hiszen az oltottaknak július 9-től elég félévente regisztrálniuk az e-hranica alkalmazásban. Aki eddig csak egy oltást kapott, annak is nyugta lesz augusztus 9-ig. Macerálásnak tűnhet ez a regisztráció, viszont a dolog valóban nem túl bonyolult, kábé két percet vesz el az életünkből.

Kováčik a hűvösön marad

Az egykori speciális ügyész, Dušan Kováčik bezzeg szívesen kitöltene bármilyen űrlapot, hogy elhagyhassa jelenlegi lakhelyét, a vizsgálati fogságot. A rekkenő hőség ellenére ismét megpróbált kijutni a hűvösről, azonban a Legfelsőbb Bíróság kedden úgy döntött, Kováčik továbbra is a rács mögött marad. Csak emlékeztetőül: ő az a korábbi speciális ügyész, aki éppen az olyan gaztettek elkövetőivel volt hivatott leszámolni, amilyennel most őt magát vádolják. Az ügyészség szerint 50 ezer eurót inkasszált egy maffiózótól, hogy cserébe szabadlábra segítse őt. Most viszont – úgy tűnik – elfogyhattak befolyásos barátai, így Dušan Kováčik vizsgálati fogságban marad.

Kimondták, ki ölte meg az ekecsi házaspárt

Gyilkosnak mondta ki a Nagyszombati Járásbíróság a dunaszerdahelyi Bartalos Erzsébetet, mivel bizonyítottnak találta, hogy négy évvel ezelőtt ő végzett egy ekecsi házaspárral. A nő, aki az ügyész szerint több mint 60 késszúrással, nyereségvágyból ölte meg az idős embereket, 23 év letöltendő fegyházbüntetést kapott, azonban még ez az ítélet sem jogerős, hiszen a vádlott ügyvédje fellebbezett. Így mi sem írhatjuk le hogy Bartalos Erzsébet gyilkos, hiszen a jogerős ítélet megszületéséig őt is megilleti az ártatlanság vélelme. Erre a borzalmas gyilkosságra egyébként még 2017 márciusában került sor, tavaly júniusban a Nagyszombati Járásbíróság már kimondta: valószínűsíteni lehet, hogy a vádlott a gyilkos, azonban a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján ezt nem lehetett minden kétséget kizáróan bizonyítani. Most azonban tüzetesebben is górcső alá vették a gyanúsított vérfoltos cipőjét, és ezt az igazságügyi orvosszakértő által is megerősített bűnjelet ezúttal perdöntőnek ítélték. Az aljas módon meggyilkolt házaspár gyermekei ma némi megkönnyebbüléssel nyugtázták, hogy ha szüleiket vissza nem is kaphatják, legalább a szabad életet már nem fogja élvezni az elkövető.

Minden a legnagyobb rendben lenne a KKA körül?

Megvédte a kulturális tárca a Kisebbségi Kulturális Alap igazgatói posztjára kiírt versenypályázat nyertesét, Alena Kotvanovát. Ő az a szlovák nemzetiségű hölgy, aki ezen túl a magyarok támogatásáról is dönteni hivatott Kultminort vezetheti. Az történt, hogy Kotvanovát volt kolléganője, egy Jurina Rusnáková nevű hölgy felpontozta és így taccsra tette az egyetlen magyar nemzetiségű jelöltet, Petőcz Kálmánt. Ő egy Facebook-bejegyzésben sérelmezte, hogy a héttagú bizottságból hárman a kulturális minisztérium jelöltjei voltak, akiknek Petőcz szerint előre meghatározott feladatuk volt – Kotvanová igazgatóvá választása. A kulturális tárca azonban ma elmondta, a pontozás körül minden a legnagyobb rendben volt.

És ha ez még nem lenne elég, közben a parlament a kisebbségekkel való egyeztetés nélkül, rekordtempóban módosította a kisebbségi támogatásokról döntő tanácsok megválasztásának módját is. Ennek hátteréről most csak annyit, hogy az új törvény értelmében ezentúl a leginkább hozzáértők, például a szlovákiai magyar profi színházak vagy könyv- és lapkiadók sem szólhatnak bele a pályázatokat értékelő szakmai tanácsok összetételébe. Aki most legyintene, hogy ettől még nem lesz olcsóbb a kenyér, az gondoljon bele, milyen lenne, ha egy törvénymódosítás miatt mostantól a pékek nem süthetnének kenyeret.

Juhász László