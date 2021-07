EURO-2020: Olaszország tizenegyespárbajban legyőzte  spanyolokat, elsőként jutott a döntőbe

Elsőként az olasz válogatott jutott döntőbe a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságon, miután az első elődöntőben kedden 1-1 után tizenegyespárbajban 4-2-re legyőzte az ugyancsak társházigazda spanyol csapatot a londoni Wembley Stadionban.

Fotó: TASR/AP

Roberto Mancini együttese 2018 szeptembere óta veretlen, azóta 33 mérkőzéséből 26-ot nyert meg.

Az egyszeres Európa-bajnok Squadra Azzurra története során negyedszer jutott fináléba, legutóbb 2012-ben épp a spanyoloktól kapott ki 4-0-ra.

A két csapat 38. alkalommal találkozott egymással, az örökmérleg pedig továbbra is teljesen kiegyenlített: 11-11 olasz és spanyol győzelem mellett a mostani volt a 16. döntetlen.

A szerdai, másik elődöntőben az angolok a dánokat fogadják ugyancsak a Londonban. A finálét vasárnap rendezik a Wembley Stadionban.

Európa-bajnokság, elődöntő:

Olaszország-Spanyolország 1-1 (0-0, 1-1, 1-1) - tizenegyesekkel: 4-2

London, Wembley Stadion, 57 811 néző, v.: Felix Brych (német)

gólszerzők: Chiesa (60.), illetve Morata (80.)

sárga lap: Tolói (97.), Bonucci (118.), illetve Busquets (51.)



Olaszország:

Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (Tolói, 74.) - Barella (Locatelli, 85.), Jorginho, Verratti (Pessina 74.) - Chiesa (Bernardeschi, 107.), Immobile (Berardi, 61.), Insigne (Belotti, 85.)



Spanyolország:

Unai Simón - Azpilicueta (Llorente, 85.), Eric García (P. Torres, 109.), Laporte, Jordi Alba - Koke (Rodri, 70.), Busquets (Thiago Alcántara, 106.), Pedri - F. Torres (Morata, 61.), Oyarzabal (Moreno, 70.), Olmo



II. félidő:

60. perc: Donnarumma indított el egy olasz kontrát, a labda egy passz után a bal oldalon felfutó Insignéhez került, aki Immobilét akarta indítani, és bár Laporte becsúszva menteni tudott, rövid felszabadítására Chiesa csapott le és egy csel után, 12 méterről a kapu bal oldalába tekert (0-1).

80. perc: Morata, Olmo, majd megint Morata volt a labda útja, utóbbi három ember között kapta azt vissza és 10 méterről a rövid sarokba gurított (1-1).



Tizenegyespárbaj:

Locatelli jobb alsó sarokba tartó lövését védte Simón.

Olmo a kapu jobb felső sarka fölé lőtt.

Belotti a jobb alsó sarokba bombázott (1-0).

Gerard Moreno balra, magasan meglőtt labdáját nem tudta védeni Donnarumma (1-1).

Bonucci magabiztosan lőtt a bal alsó sarokba (2-1).

Thiago Alcántara a jobb alsó sarkot választotta, Donnarumma a másik irányba vetődött (2-2).

Bernardeschi magabiztosan lőtte a labdát a bal felsőbe (3-2).

Morata bal alsó sarok felé tartó lövését védte Donnarumma.

Jorginho laza mozdulattal a bal alsó sarokba lőtt, eldöntve a továbbjutást (4-2).

Luis Enrique, a spanyolok szövetségi kapitánya meglepetésre kihagyta a kezdőcsapatból az eddig minden összecsapáson ott szereplő Álvaro Moratát, helyére a Real Sociedad játékosa, Mikel Oyarzabal került. Az olaszoknál csak a súlyos sérült Leonardo Spinazzola hiányzott a megszokott együttesből, őt Emerson váltotta.

A Juventus hátvédje, Giorgio Chiellini 17. Eb-mérkőzésén lépett pályára, ezzel beállította a legendás kapus, Gianluigi Buffon olasz rekordját.

Az olasz válogatott a mérkőzés elején már az ellenfél térfelén letámadta a spanyolokat, de Busquetsék az első percek megilletődöttségét követően egyre nagyobb labdabirtoklási fölénybe kerültek, és többször is hosszú másodpercekig adogattak anélkül, hogy olasz játékos hozzáért volna a játékszerhez. A spanyolok több kisebb helyzetet kialakítottak, de Unai Simón rossz kijövetelénél a kontrákban bízó olaszok előtt is adódott lehetőség.

A 25. percben Dani Olmo tizenhatoson belüli próbálkozásánál kellett az első bravúrt bemutatnia Donnarummának, az olaszok pedig szinte semmit nem tudtak megvalósítani az Eb korábbi szakaszában látott lendületes játékukból, elsősorban azért, mert az idő alig több mint egyharmadában volt náluk a labda. A spanyolok irányították a mérkőzést - a Squadra Azzura játékosainak 44 percig kapura lövési kísérlete sem volt, akkor Emerson a felső lécet találta el -, de gólt ők sem tudtak szerezni.

A fordulás után Busquets kapu fölött elszálló lövése jelentette az első komolyabb veszélyt, majd egy perccel később Chiesa kísérleténél kellett a mérkőzés során először védenie Simónnak. Az olaszok egy gyors kontra végén, a mérkőzés képe alapján némileg váratlanul megszerezték a vezetést, így a spanyoloknak még nagyobb erőket kellett támadásban mozgósítaniuk. Oyarzabal, majd Koke veszélyeztett, de a Mancini-csapat előtt is adódott lehetőség.

Az utolsó húsz percre mindkét szövetségi kapitány cserékkel frissített együttesén, Enrique tanítványai továbbra is támadásban maradtak, és bár az olaszoknak is volt helyeztük, a csereként beállt Morata révén a spanyolok megérdemelten egyenlítettek. A folytatásban is ők játszottak lendületesebben, de újabb gólt a rendes játékidő végéig nem tudtak szerezni.

A ráadásban ugyan csökkent az iram, továbbra is a 2008-ban és 2012-ben Eb-győztes spanyolok tettek többet a győzelemért, ám hiába kerültek oda többször is Donnarumma kapuja közelébe, tizenegyespárbaj döntött a fináléba kerülésről. Ebben az olaszok céloztak pontosabban, így ők jutottak tovább.

mti/para