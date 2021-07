Mondd meg, Pfizert kaptál-e vagy Johnsont, és a biztonsági szolgálat elárulja, hogyan viselkedtél

A Pozsony Megyei Önkormányzat orvosa, Tomáš Szalay a pozsonyi Nemzeti Futballstadion területén működő nagy kapacitású oltóközpontért felel. A DenníkN lapnak beszélt a tapasztalatairól, és arról, van-e valamilyen különbség az oltóanyagra jelentkezők között.

Fotó: TASR

"Nem akarom, hogy úgy hangozzon, mintha mindenki, aki Pfizert kapott, az ilyen, és aki meg Johnson & Johnsont, az meg olyan. De amikor három-négyezer ember érkezik naponta, akkor látni azokat a viselkedési mintákat, amely gyakoribbak az egyes csoportokon belül." - vág a közepébe az orvos. Szerinte

a Johnson & Johnson vakcinára gyakrabban jelentkeztek kényszerből, akik nem voltak kibékülve az oltással. Ezek főleg a külföldre járó ingázók voltak.

A Johnson & Johnson egy egydózisú vakcina, így az erre várók gyorsabban túlvannak az egészen, de legbelül nem törődtek bele a helyzetbe. Ez feszültségeket okozott a kommunikációban, akár a biztonsági szolgálat embereivel, a nyilvántartásokat vezető kollégákkal, az orvosokkal és az ápolókkal. Gyakrabban kellemetlenkedtek.

Voltak olyan esetek, amikor a páciensek beleegyezési nyilatkozatba beleírták: "Közöljék a kormánnyal, hogy nem önként vagyok itt, és ezt kényszerből teszem".

A pozsonyi központban gyakran fordult elő, hogy az oltás utáni 15 perces pihenő ideje alatt összeestek az emberek. Mivel foglalkoztatta őket az az ellentmondás, hogy akaratuk ellenére hagyták magukat beoltani. Akik Pfizert kaptak, azok tudják, mire vállalkoztak, akarták azt. Nincs gondjuk fél órát várni anélkül, hogy elégedetlenkednének. Közöttük is akad "kútmérgező", de lényegesen kevesebb, mint az előző csoport tagjai között. A biztonsági szolgálatuk eddig 200 ezer embert kezelt, és képesek kiszimatolni a helyzetet. Azt mondják, hogy a Pfizeresek mind közül a legkellemesebbek.

Szalay úgy véli, hogy van létjogosultsága a különböző intézkedéseknek, amelyek egy célt követnek: minél többen oltassák be magukat. Szerinte minden összetett problémára létezik egy egyszerű, könnyen megmagyarázható megoldás, mint a vakcinalottó vagy az egyadagos oltóanyag. A különböző célcsoportokhoz eltérő módon kell eljuttatni az üzenetet.

"Örülök, hogy vannak ilyen eszközeink, de ezek a feszültséget is növelik. Amikor például Johnson & Johnsonnal oltottunk, fel is kértem a főpolgármestert, hogy a biztonság kedvéért küldjön a helyszínre városi rendőröket. Ilyet nem tettem, amikor Pfizerrel vagy AstraZenecával vakcináztunk. Itt van a nyaralási szezon, mindenkinek szüksége van a védettségi dokumentumra és feltételeztem, hogy asszertívek, azaz határozottak és öntudatosak lesznek ezek az emberek."

Szalay elképzelhetőnek tartja, hogy a települések közül egyedül Pozsonynak van esélye a kollektív immunitás megszerzésére. De ez is kérdéses, hiszen sokan járnak be a fővárosba dolgozni és tanulni és ezek a személyek felhigíthatják a fővárosban tapasztalható beoltottság arányát. És a járások határain mégsem lehet szögesdrótot kifeszíteni. De ha az emberek látni fogják, hogy Pozsonyban aránylag kevesebb a gond a koronavírussal, akkor ez a többi régióban is megnövelheti az oltási kedvet.

A szakember szerint Szlovákiában talán 40 százalékos lesz a beoltottak aránya, Pozsony megyében meg ennél jobb, akár 60 százalékos is lehet.

(DenníkN)