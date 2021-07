LÉNYEG: Napokon belül eldőlhet lesz-e újabb koalíciós válság, és talán elkezdődhet végre az oltási kampány is, ha Matovič ad pénzt Lengvarskýnak

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Továbbra se csitultak el az Alkotmánybíróság döntése okozta hullámok a koalíción belül, nincs megállapodás a négy párt között arról, hogyan viszonyulnak a népszavazás kérdéséhez.

Jövő héten kiderülhet, lesz-e újabb válság

Erre enged következtetni legalábbis Eduard Heger miniszterelnök kijelentése, amely szerint bízik abban, hogy Boris Kollár nem fog ragaszkodni ahhoz, hogy a parlament azonnal tegye lehetővé a népszavazást a választási ciklus lerövidítéséről, akár még egy gyors alkotmánymódosítás árán is.

„Az Alkotmánybíróság világosan beszélt, vannak bizonyos lehetőségek, a parlamentnek is vannak szabályai, amelyek alapján előterjesztheti a törvényeket és tárgyalhat” – üzent Heger Kollárnak.

A kormányfő ezzel valószínűleg arra utalt, hogy a parlament néhány napja utasított el egy ellenzéki alkotmánymódosítási javaslatot, amely éppen ilyen népszavazási kérdést engedélyezett volna. Így a házszabály szerint csak fél év múlva tárgyalhatnak újra ilyen tárgyban benyújtott javaslatról. Ha Kollár mégis erőltetni fogja az alkotmány gyors módosítását, vagy netán napirendre veszi a Smer által már benyújtott javaslatot, az újabb koalíciós válságot eredményezhet. Várhatóan jövő héten kiderül, lesz-e újabb koalíciós válság, mivel Kollár várhatóan július 22-re hívja össze a parlament rendkívüli ülését.

Matovič Lengvarskýt – meg az országot – szívatja

Közben a koalíció arról tárgyal, hogy hány és milyen tesztet fizessen ki azoknak, akik nem oltatták be magukat. Ezt újra csak Boris Kollár – és a változatosság kedvéért Igor Matovič erőlteti. Matovič ugyan a teszteket kifizetné minden mennyiségben, szeret mások orrában turkálni, viszont az oltási kampányra nem akar pénzt adni. A köztársasági elnök is kénytelen volt rászólni a miniszterekre.

„Az okok számomra érthetetlenek, tekintettel arra, hogy az oltási kampány teljesen legitim stratégia. A világ szinte minden országa éppen azért teszi ezt, hogy megmagyarázza az oltást, annak előnyeit és fontosságát a társadalom számára” – szólt oda az elnök a pénzügyminiszternek.

Igor Matovič a saját pártja által jelölt egészségügyi minisztert, Ivan Lengvarskýt szívatja ezzel, azt kéri tőle, hogy alkudjon ki jobb ajánlatokat a tévéktől, mert ő nem akar annyit fizetni a médiának.

A Za ľudí (nem annyira) csendben hasad tovább

Nem hozta közelebb a Za ľudíban kialakult két szárnyat a hétvégi egyeztetés sem. Talán azért, mert a pozíciójához foggal-körömmel ragaszkodó Veronika Remišová rendesen meg sem hívta a másik szárnyat vezető Mária Kolíkovát a pöstyéni, informális találkozójukra.

Majd kijelentette, hogy jó lenne, ha felhagynának azzal, hogy mindenféle posztokat szeretnének kapni a párt vezetésében, és inkább „kezdjenek el dolgozni az emberekért”.

A párt rendkívüli kongresszusát azonban továbbra sem akarja összehívni, pedig azt 5 kerületi szervezet is kéri a nyolcból. Igaz, Kolíková sem úgy ment oda, mint aki meg akar egyezni, előre kijelentette ugyanis, hogy a párt ügyeit a párt szerveinek kell megoldaniuk rendes ülésen.

Zöldül az ország, de még mindig maradnak korlátozások

Továbbra is javuló trendet követ a járvány Szlovákiában, így már három járás kivételével az egész ország „zöld”. Nem szabad elfelejteni azonban, hogy a „zöld” járásokban is vannak korlátozó intézkedések: például maszkot kell viselni beltéren és tömegrendezvényeken, továbbra is érvényben vannak létszámkorlátozó intézkedések a sport- és kulturális rendezvényekre is. Vasárnap azonban két újabb halálos áldozatot követelt a járvány, a kezdete óta már 12 521-en haltak meg a fertőzésben.

Tegnap újabb 7 593-an kapták meg a koronavírus elleni vakcina első adagját, eddig összesen 2 140 531-en, vagyis még a lakosság fele sincs beoltva.

Lajos P. János