„Tudom, hogy történt valami" – szorul a hurok Kováčik nyaka körül, újabb ügyész állítja, hogy sáros

Kedden a negyedik nappal folytatódott a Dušan Kováčik volt speciális ügyész ellen indított büntetőper a bazini Specializált Büntetőbíróságon.

Fotó: TASR

A keddi tárgyalásra több ügyészt is beidéztek, név szerint Bohdan Čelovskýt, Tomáš Honzt, Juraj Novockýt és Vasiľ Špirkót.

A vádlott Dušan Kováčik múlt héten a bíróságon kijelentette, hogy ártatlan és a vádalkut is elutasította. Múlt héten több tanút is meghallgattak, köztük a Takáč-klán korábbi tagját, Matej Zemant, aki Ľudovít Makóhoz, a Pénzügyi Hatóság bűnügyi hivatalának volt vezetőjéhez hasonlóan azt mondta, hogy Kováčik beavatkozott a Takáč-banda vezetőjét, Ľubomír Kudličkát érintő eljárásba: speciális ügyészként biztosítania kellett, hogy a Speciális Ügyészi Hivatal ügyésznője ne nyújtson be panaszt Ľubomír Kudlička szabadlábra helyezéséről szóló határozata ellen. Ezért cserébe Kováčik állítólag 50 ezer euró kenőpénzt kapott. Makó azt állítja, az összeget átadta az akkori speciális ügyésznek.

A Speciális Ügyészi Hivatal érintett ügyésznője, Blanka Godžová is megerősítette, hogy utasítást kapott Kováčiktól Kudličkával kapcsolatban, ezért nem fellebbezett a szabadlábra helyezésével kapcsolatban.

Juraj Novocký a mai tárgyaláson elmondta, hogy a Dušan Kováčik érdeklődött Kudlička ügye iránt, és azt is megkérdezte tőle, hogy ki lesz jelen a fogvatartásáról szóló döntésen. Kováčik ekkor tudta meg, hogy Godžová lesz ott, és azt is megkérdezte, hogy az ügyésznő bent van-e még a munkahelyén.

Novocký elmondta, akkor ennek még nem tulajdonított különösebb jelentőséget, hiszen mindössze annyi történt, hogy a felettese érdeklődött.

Novocký azt is megerősítette, hogy a döntéshozatalkor az ügyet felügyelő illetékes ügyész, Michal Stanislav szabadságon volt. Tomáš Honz ügyésznek kellett volna helyettesítenie, de Novocký szerint Honz nem tudott részt venni az eljáráson. Novocký ekkor szólította meg Godžovát.

Az ügyész hozzátette, meglepte, hogy nem fellebbeztek Kudlička szabadlábra helyezésével kapcsolatban, de mivel nem volt részletes ismerete a nyomozásról, nem tudta megítélni, hogy indokolt lett-e volna a fogvatartás.

Novocký hozzátette, Godžová nem volt önmaga, amikor arról kérdezték, hogy miért nem nyújtott be panaszt. „Tudom, hogy történt valami abban az értelemben, hogy dr. Kováčik beleegyezésével vagy utasítására tette“ – jegyezte meg.

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) tavaly októberben vette őrizetbe Dušan Kováčikot, aki akkoriban a Speciális Ügyészi Hivatal vezetője volt. Tisztségéről a vizsgálati fogságból mondott le, azután, hogy napvilágra kerültek az ellene felhozott vádak.



