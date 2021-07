Az eddigiektől eltérő tünetekkel is jelentkezhet a delta variáns – mutatjuk, melyek ezek

A koronavírus delta variánsa nemcsak, hogy gyorsabban terjed, hanem részben más tünetekkel is jelentkezhet. Az ízlelés és étvágy elveszítése elvétve jelentkezik tünetként, többnyire inkább úgy mutatkozik meg, mint egy átlagos megfázás. Ez a tünetek lebecsüléséhez, illetve a fertőzés terjedéséhez vezethet – tájékoztatta a Paramétert Zuzana Eliášová, az egészségügyi minisztérium szóvivője.

Fotó: TASR

A delta variáns egyre jobban kezd elterjedni az egész világon. Szlovákiában továbbra is az alfa variáns a domináns, de július 12-ig 35 esetben a delta mutációt is megállapították. Többnyire olyan személyekről van szó, akik külföldön jártak, illetve ezek közeli kapcsolatairól. Viszont olyan személyektől vett mintában is kimutatták, akik nem jártak külföldön.

A mutációt illetően a legnagyobb kockázatot a jelentősen nagyobb fertőzőképessége jelenti, de részben a tünetek is más formában jelentkezetnek. A tapasztalatok és tanulmányok azt mutatják, hogy a delta variáns jelei inkább egy átlagos influenzára, megfázásra vagy allergiára hasonlítanak. Tipikus jelei a fej- és torokfájás, az orrfolyás, a hőemelkedés, láz és a hasmenés. Az embereknél ez gyakran azt a meggyőződést válthatja ki, hogy csupán megfáztak. A delta variánsra nem feltétlenül jellemző az étvágy és az ízlés elveszítése. A fiatalabbak is hamarabb elkapják, akik lebecsülhetik a nem túl súlyos tüneteket, így a fertőzés tovább terjedhet.

Az olyan személyeknél, akik nem voltak kapcsolatban fertőzöttekkel, csupán a tünetek alapján lehetetlen diagnosztizálni a delta variánst, ehhez PCR-teszt elvégzésére van szükség.

Adriana Šimková, az egészségügyi minisztérium általános orvosi szakértője szerint nyáron gyakran lehetünk náthásak, vagy fájhat a fejünk a túlzott légkondicionálástól, miközben odakint forróságok vannak. Amennyiben fennáll a fertőzés gyanúja, szükséges értesíteni orvosunkat, elszigetelni magunkat másoktól, majd PCR-tesztet végeztetni.

Az egészségügyi minisztérium felszólítja az embereket, hogy tartsák be a járványügyi intézkedéseket, a lehetséges kockázatokról pedig kirándulás közben se feledkezzenek meg. „A delta variáns terjedése csak megerősítette az oltás fontosságát” – áll a minisztérium közleményében.



