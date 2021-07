Drágább az élelmiszer, az utazás, és mennek fel az építőipari árak

Az áremelkedés júniusban is folytatódott Szlovákiában.

Fotó: TASR - illusztráció

A Statisztikai Hivatal adatai szerint a fogyasztói árak átlagosan 0,6 %-al nőttek, és az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest ez már 2,2 - 2,9 %-os áremelkedést jelent.

Az elemzők szerint a júniusi inflációra hatással voltak az élelmiszerárak, az építőipari árak, valamint a kirándulások árai is, amelyek egyaránt nőttek. A szakértők hónapokkal korábban még alacsonyabb éves inflációra számítottak, és valószínűleg korrigálniuk kell várakozásaikat. A számok mai állása szerint a 2021-es infláció 2 és 3 % között mozog majd.

"Meglepett a szezonális zöldségárak emelkedése, amelyek az új termés érkezésével júniusban általában csökkenni szoktak. Az inflációt felhúzta a növekvő piaci kereslet is, ez főként a kirándulásokra, valamint az építőipari árakra vonatkozik"

- nyilatkozta a TASR hírügynökségnek Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank analitikusa.

Az élelmiszerárak júniusban átlagosan 0,5 %-al nőttek, de ha figyelembe vesszük a szezonális faktorokat is, az áremelkedés inkább 1 %-os. Az utóbbi egy év inflációjához az élelmiszerárak kb. 0,45 %-al járultak hozzá, júniusban pedig az infláció kétharmadát tették ki.

Éves összehasonlításban az inflációhoz hozzájárul az olajár is, valamint a dohányáruk magasabb ára is - az ezekre kivetett adó februártól lett megemelve.

"Amíg januárban az infláció 0,7 % körül mozgott, májusban magabiztosan átlépte a 2 %-ot, és most júniusban már majdnem 3 %-nál tartunk. Ez a trend igazából összhangban van a várakozásainkkal. 2021-es prógnózisunkkban 1,8 %-os éves inflációval számoltunk, de a következő napokban ezt valószínűleg átértékeljük, és a számot felfelé korrigáljuk"

- mondja Eva Sadovská, a Wood & Company elemzője.

Az éves infláció attól is függ majd, hogy meddig áll fenn a világszerte tapasztalható csiphiány - amely a szlovák autógyártást is érzékenyen érinti -, illetve lesz-e harmadik hulláma a járványnak, valamint az is, hogy milyen mértékben lendül fel a piacon a kereslet.

"Általában véve azonban ideiglenesnek nevezhetők ezek az inflációs nyomások, amelyek várhatóan pár hónapon belül, vagy legkésőbb az év végéig lecsengenek"

- tette hozzá Matej Horňák, a Szlovák Takarékpénztár (Slovenská sporiteľna) elemzője.

(TASR/parameter)