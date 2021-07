Dunaszerdahelyre nagyobb szabadság várhat. Olyan Covid-automata készül, amelyik kedvez a "vakcinabarát" járásoknak

Pénteken délelőtt arról számoltunk be, hogy az egészségügyi minisztérium szóvivője megerősítette, az illetékesek új Covid-automatán dolgoznak, aminek a részleteit pár héten belül hozzák nyilvánosságra. A Markíza televízió úgy tudja, ez az új szabályrendszer arra is reagál, hogy az adott járáson belül mennyien oltották be magukat.

Illusztráció (Fotó: Cséfalvay Á. András)

Ivan Bošňák adatelemző szerint a jelenlegi Covid-automata már elvesztette aktualitását. Ez azért is van így, mert a mostani rendszer nem veszi tekintetbe az egyes régiók átoltottságát. A szakértő úgy véli, hogy azok a járások, ahol aránylag sok személyt oltottak be, ott nagyobb szabású tömegrendezvényeket lehetne szervezni. Bošňák olyan fázisát is el tudja képzelni a formálódóban levő új Covid-automatának, amelyik szinte semmilyen óvintézkedéssel sem számol.

A Markíza értesülései szerint a szaktárca szempontként fog tekinteni az átoltottság arányaira. Ezek alapján az a járás enyhíthet a szabályokon, ahol az idősebbek legalább 50 százaléka megkapta a vakcináját.

Ahogy arról a héten is írtunk, a főváros után arányaiban a Dunaszerdahelyi járásban oltották be a legtöbb embert a védőoltás első adagjával.

(tvnoviny/para)