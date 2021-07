Megölték a Reuters afganisztáni tudósítóját

A Reuterst arról tájékoztatták, hogy Siddiqui-vel tálib kereszttűz végzett a Spin Boldak nevű településen.

A halálhírét bejelentő afgán parancsnok szerint az újságíró épp helyi boltosokkal készített interjút, amikor a tálibok újabb támadást indítottak.

Siddiqui és csapata fotósként 2018-ban elnyerte a Pulitzer-djíat azért, ahogyan a rohingya menekültekről tudósítottak.

Danish Siddiqui covered war zones and crises from Iraq to Hong Kong to Nepal. He was killed on Friday covering Afghan-Taliban clashes near the Pakistan border. Here is some of the Pulitzer Prize-winning photographer's best work from the past decade: https://t.co/HnoHFKTyFS pic.twitter.com/Asz4vVFMnh