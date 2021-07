Ez se jött össze Matovičnak: Heger jegelte a havonta kétmilliós példányszámban megjelenő kormánylap ötletét

Nem csoda, hogy a havonta megjelenő kormánylap ötlete még a kormányprogramba is bekerült, hiszen Igor Matovič a saját regionális hetilapjaiban folytatott kampánynak köszönhetően került be a parlamentbe 11 évvel ezelőtt.

A tavalyi választások után az új miniszterelnök bejelentette: a kormányhivatal büdzséjéből egy 32 oldalas, kétmilliós példányszámban megjelenő havilapot indít, amely a kormány tevékenységéről tájékoztat majd. Nem propagandáról lesz szó - jelezte már akkor, és azzal magyarázta a lap szükségességét, hogy a sajtó csupán kiragad ezt-azt a kormány munkájából, és az emberekhez nem jut el minden információ.

Most azonban úgy látszik, hogy a kormánylap ötlete végleg szertefoszlik.

"Rákérdeztem a kormánylap ötletére, és Heger miniszterelnök arról biztosított, hogy ezt a projektet nem támogatja"

- jelentette ki még csütörtökön Vladimír Bilčík (Spolu) EP-képviselő.

"Igor Matovič miniszterelnök-helyettes és pénzügyminiszter egyelőre nem fogja ezt a témát kommentálni"

- reagált a pénzügyminisztérium sajtóosztálya a helyzetre.

Úgy néz ki tehát, hogy az ingyenes kormánylapból nem lesz semmi. És nem ez az első Matovič fejéből kipattanó "bombasztikus" ötlet, ami nem valósul meg, vagy nem jár sikerrel.

Kudarcok sora

Először is ott volt az oknyomozó újságírást segítő alap ötlete, amely 10 millió euróval támogatta volna a különböző szerkesztőségek oknyomozó munkáját. Ezt az alapot Matovič a 2018-ban meggyilkolt Ján Kuciakról akarta elnevezni, ám a szlovák sajtó főszerkesztőinek többsége erre azzal reagált, hogy a kormánynak nem kell az újságírókat fizetnie, csak annyit tegyen, hogy hagyja őket dolgozni. Matovič ezt követően ki is hátrált az ötlet mögül.

"Nem hagyjuk az embereket lecsúszni, ha látjuk, hogy a rendszer nem tud rajtuk segíteni" - mondta tavaly áprilisban Matovič, amikor bejelentette a Kölcsönös Segítség Alapjának létrehozását, amely a járvány azon áldozatain segített volna, akik nem igényelhettek állami támogatást. Ez úgy működött volna, hogy a rászorulók közzéteszik történeteiket az alap weboldalán, ahol az adományozók segítették volna őket. Az alap kasszájába a koalíciós parlamenti képviselők és a miniszterek is átutalták volna fizetésük egy részét, ám a hónapokig tartó indulást követően a lendület gyorsan alábbhagyott. Bár Matovič azt ígérte, hogy az egész fizetését a jótékonysági alapnak adja, ezt gyorsan meg is szegte. Felesége, Pavlína az egyik hónapban 1500, a másik hónapban 3000 eurót utalt át az alapnak. Többet aztán már nem is adakoztak.

A legutóbbi kudarc pedig Matovič miniszterelnöki székébe került. Az állam júniusban küldte vissza Oroszországnak a tőlük vásárolt 200 ezer vakcina zömét. Pedig a kormányfő Marek Krajčí egészségügyi miniszterrel valódi megváltással felérő, óriási sikert vártak az orosz oltóanyagtól. Végül mindkettőjüknek távozni kellett pozíciójukból.

(SME/parameter)