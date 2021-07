Védekező középpályás távozott Dunaszerdahelyről, egymillióért kelt el az előző szezon gólkirálya – heti átigazolások a Fortuna Ligában

Gőzerővel készülnek a szlovák élvonal csapatai a 2021/2022-es bajnoki nyitányra, mutatjuk, milyen átigazolások történtek az elmúlt hét napban a Fortuna Ligában.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A hét folyamán nem jelentettek be érkezőt a DAC-nál, egy távozó viszont akadt. Bernd Storck után Németh Antal sem számol Martin Bednár szolgálataival, így a 22 éves védekező középpályás a távozás mellett döntött. A tavalyi szezont nevelőegyüttesében, Nagymihályban töltötte kölcsönben, amelynek színeiben 18 bajnokin egyszer volt eredményes. A korosztályos válogatott játékos, aki középső védőként is megállja a helyét, most az aranyosmaróti ViOn-nal írt alá 2023-ig szóló szerződést.

A zsolnaiaknál eddig nem nagy mozgást jegyezhettünk fel, ezúttal viszont bejelentették azt, ami előbb-utóbb várható is volt: elkelt Dawid Kurminowski, aki 19 találattal a Fortuna Liga 2020/21-es szezonjának gólkirálya volt. A Transfermarkt szerint a 22 éves lengyel támadóért egymillió eurót fizetett a dán Aarhus.

Kölcsön után végleg a Spartak Trnaváé lett Milan Ristovski, aki az idei Eb-n pályára lépett az észak-macedón válogatottban, Nyitráról Trencsénbe igazolt az egykori válogatott Erik Jendrišek, Szaúd-Arábiában folytatja pályafutását a Slovannal összebalhézó Moha, és idén Elvis is játszik majd a Fortuna Ligában – konkrétan a Kongói Demokratikus Köztársaságból származó Elvis Mashike Sukisa, aki a Slovan Liberectől igazolt Senicára.



Az elmúlt hét átigazolásai a Fortuna Ligában a Transfermarkt szerint:

(tt)