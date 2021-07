Mihez kezdjen Szlovákia a felesleges vakcinákkal? A szakértők válasza egyértelmű

Tavasszal még az volt a kérdés, hogy mikor érkezik elég vakcinaszállítmány, hogy mindenki sorra kerülhessen az oltásban, ma viszont már ott tartunk, hogy az illetékeseknek el kell kezdeniük azon gondolkodni, mihez is kezdjenek az oltóanyaggal, amit nem győznek elhasználni.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Az egészségügyi minisztérium elsőrendű prioritása, hogy a lehető legtöbb embert beoltsák Szlovákiában. Zuzana Eliášová, a tárca szóvivője szerint dolgoznak bizonyos lehetőségeken, amennyiben fennállna a veszélye, hogy nem sikerül időben elhasználni bizonyos vakcinákat. Ebben az esetben szóba jöhet az oltóanyagok eladása vagy elajándékozása más országnak.

Jelenleg a raktárakban nem egész 500 ezer adag Pfizer és valamivel több AstraZeneca vakcina található – előbbi iránt azonban lényegesen nagyobb az érdeklődés. A Modernából 160 ezer, az egyadagos Johnson & Johnson vakcinából pedig több mint 150 ezer van. A hírek szerint pedig év végéig további néhány millió adag vakcina érkezhet az országba.

A szakértők szerint már ezek az adagmennyiségek elegendőek ahhoz, hogy felmerüljön a kérdés: sikerül-e elhasználni az összes oltóanyagot? Szlovákiában ugyanis egyre lankad az érdeklődés az oltás iránt, és ugyan terveznek bizonyos propagáló kampányokat, nem biztos, hogy ezek segítenek az adagok elhasználásában.

Szlovákia így olyan országokhoz csatlakozhat, amelyek kijelentették: többletük van az oltóanyagból, és inkább szegényebb országoknak ajándékozzák őket, mintsem kidobják. Tomáš Szalay, a Pozsony Megyei Önkormányzat egészségügyi részlegének igazgatója egyértelműen amellett teszi le a voksát, hogy a felesleges oltóanyagot ajándékozzuk el olyan országnak, amelynek nagyobb szüksége van rá. Szalay elmondása szerint vannak bizonyos céljaink, amiket el akarunk érni, így első és második adagra is érdemes lenne bizonyos vakcinamennyiséget félretenni. Emellett gondolni kell a harmadik oltásra is, amit a szakértő szerint valószínűleg nem kerülünk majd el.

Ivan Bošňák, a Dáta bez pátosu elemzője is úgy látja, hogy a Pfizerre szükség lehet a harmadik oltásnál, így abból érdemes lenne hagyni a raktáron. „Ma már azok is kiválaszthatják a második adagot, akik elsőként AstraZenecát kaptak, és ebben az esetben is a Pfizernél és a Modernánál köthetünk ki” – tette hozzá az elemző, aki szerint természetesen szükség lenne olyan országokon is segíteni, mint például Tunézia, Marokkó vagy Libanon.



