LÉNYEG: Fizetős orrpiszkálás, pápales csak vakcinával, avagy semmi nincs ingyen

Ez itt a Paraméter hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR/AP - illusztráció

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Rákanyarodtunk július végére, amely nemcsak a kertekben, hanem a közelétben is az uborkaszezon tipikus időszakának számít. Ha egy világháborús bomba nem bukkant volna elő egy pozsonyi építkezésen, a mai nap leglényegesebb hírei szinte mind a járványhelyzet nagyrészt pozitív fejleményeiről szólnának.

Háborús maradvány

Légibomba borzolta ma a kedélyeket a pozsonyi buszpályaudvar közelében, a Chalupka utcában. Az Apollo finomító 1944-es bombázása idejéből származó II. világháborús robbanószerkezetet egy építkezési területen találták, amelyen épp pirotechnikai vizsgálatot végeztek - tehát ha úgy tetszik, a kutatás sikerrel járt. Persze a sikert csak azután lehetett borítékolni, hogy a bombát szakértői felügyelet mellett elszállították a helyszínről. Amíg ez nem történt meg, a környéket evakuálták, a városközpontban nagy dugók alakultak ki, valamint akadozott a helyközi és a városi tömegközlekedés is - ami nem csoda, hiszen az egész őrület Pozsony legnagyobb közlekedési csomópontján történt. A rend délután fél ötkor állt helyre, az elszállított bombát pedig lakott területen kívül hatástalanították.

Fizetni fogunk azért, ami eddig "orrvérzésig" ingyen volt

Folyamatosan javuló tendenciát mutat a szlovákiai COVID-helyzet, már csak 87 pácienst ápolnak kórházban, és ez a szám a második hullám eleje óta nem volt ilyen alacsony.

Lassan 1,9 millió ember kapta meg a koronavírus elleni védőoltás mindkét adagját, és sokan már azt a kérdést boncolgatják, mi lesz azokkal az oltóanyagokkal, amiket majd nem használunk fel. Jelenleg 500 ezer Pfizer és valamivel több AstraZeneca vakcina van raktáron - bár utóbbival jelenleg nem oltanak -, és további 160 ezer Moderna, valamint 150 ezer egyadagos Johnson&Johnson áll rendelkezésre. Tekintettel arra, hogy az mRNS-típusú vakcinákból még további milliók érkeznek a közeljövőben, felmerül a kérdés, hogy mit tesz majd az ország azokkal a védőoltásokkal, amelyeket nem sikerül felhasználnia - és az oltakozási hajlandóságot elnézve ezen bizony el is kell gondolkozni. A megszólított szakértők úgy vélik, a felesleges vakcinákat az ország elajándékozhatná olyan rászoruló államoknak, amelyekben - a nyugati világgal ellentétben - csak nagyon szűk körben kezdődött el a védőoltás alkalmazása.

A koronatémához tartozik még az is, hogy a koalíciós pártok vezetői végre eldöntötték, mennyibe kerüljenek majd azok az antigéntesztek, amelyek az Állami Tartalékalap raktárában pihennek. Egy gyorsteszt ára öt euró lesz, és a kórházakban lehet majd elvégeztetni ilyen áron az orrpiszkálást, a többi tesztállomás individuális díjszabással működik már most is.

Ficoék újra az utazási korlátozásokat támadják

Miután az előző rendeletet az alkomtánybíróság elmeszelte, hétfőn új utazási korlátozások léptek érvénybe - a kérdés már csak az, hogy vajon meddig lesznek hatályosak. Az ellenzéki parlamenti képviselők - főleg a rokonlelkű Smer- és a Hlas-SD tájáról - újfent a kassai taláros testülethez fordultak, mert meggyőződésük, hogy a kormány ezen rendelete is alkotmányellenes. A panaszosok továbbra is diszkriminatívnak tartják azt, hogy a Közegészségügyi Hivatal másként tekint az oltottakra és az oltatlanokra - utóbbiaknak 14 nap karantént kell abszolválniuk a külföldről történő hazatéréskor, amiből csak akkor szabadulhatnak idő előtt - 5 nap után - ha kifizetnek egy PCR-tesztet.

Peter Pellegrini, a Hlas-SD elnöke úgy véli, hogy mindenkinek ugyanazokat a feltételeket kell biztosítani a hazatéréshez. Már csak az a kérdés, hogy Pellegrini vállalja-e majd a felelősséget azért, ha az alkotmánybíróság az új rendeletet is alkotmányellenesnek találja majd, és a kormány tizenkilencre lapot húzva úgy dönt, hogy tekintet nélkül a vakcinázottságra mindenki karanténba kerül majd, aki haza mer jönni Szlovákiába.

Hegerből nem lesz pártelnök?

Eduard Heger kormányfő nem tudja magát elképzelni anyapártja, az OĽaNO elnökeként. A miniszterelnök ezt az állami TASR hírügynökségnek adott interjújában jelentette ki, de hozzá kell tenni, hogy egy évvel ezelőtt valószínűleg kormányfőként sem tudta volna magát elképzelni, mostanra azonban mégis úgy látja el feladatait, mintha a szóban forgó bársonyszékbe született volna.

Heger egyébként pártbéli feletteséről, Igor Matovičról úgy beszél, mint mások a holtakról, vagyis a "jót vagy semmit" elvét követi, és azt vallja, hogy sok nehéz időszakon mentek keresztül az OĽaNO elnökével, de mindig is jóban voltak, továbbra is együtt akarnak működni, és egyáltalán nem keresik a konfliktus lehetőségét.

Pápales csak oltási igazolvánnyal!

Kedden kiderült az is, hogy Ferenc pápa szeptemberi szlovákiai látogatásának hivatalos programjan csak azok a személyek vehetnek részt, akik teljesen beoltottnak számítanak. A korlátozást Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter jelentette be, és azért van szükség rá, hogy ne kelljen szigorúan korlátozni a résztvevők számát a Szentatya nyilvános "fellépésein".

A Szlovák Püspöki Kar egyetért a döntéssel, és meg vannak győződve arról, hogy akkor lesznek igazán biztonságosak a pápa nyilvános programjai, ha csak azok vesznek részt rajtuk, akik már megkapták a COVID-19 elleni vakcina mindkét adagját. Szerinte kizárólag ez teszi lehetővé azt, hogy akár több ezer hívő is megjelenjen a pápa szlovákiai "jelenésein". Stanislav Zvolenský reméli, hogy a döntésnek köszönhetően minél többen vesznek majd részt a pápai szentmiséken, és mindenkit arra kér, hogy fogadja megértéssel ezt a korlátozást, és imádkozzon. Ámen.

(Barak Dávid)