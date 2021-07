Az oltás helyett a morgást választják az ingázók, pedig volt idejük felkészülni a szigorításra

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Jó esetben még pár hét választ el minket attól, hogy hivatalosan bejelentsék a koronavírus következő hullámát. Remélhetőleg viszonylagos szabadságban élhetünk addig is. Nem magyarországi mértékű, maszkot megtagadóban, hanem a kis korlátozásokkal tarkított fajtában.

Egyelőre maradunk a zöldben

Az életünket befolyásoló Covid-automata szerint az ország összes járása zöld, biztonságos fázisban marad, és az egészségügyi miniszter megnyugtatott mindenkit, a határátkelőkön jelenleg érvényes intézkedések sem változnak. Az nagy szó, hiszen ezen a területen szinte már hozzászoktunk az állandó változáshoz. Tehát a külföldről hazatérő személyek közül a "rendesen" beoltottakba nem kötnek bele, a vakcinát nagy ívben kerülők karanténkötelezettsége változatlan, a beltereken előírják a szájmaszk viselését, továbbá a különböző rendezvényeken még létezik létszámkorlát.

Nem véletlenül van ez így. A lakosság csupán 40 százaléka kapta meg a védőoltás első adagját, és a vírus delta variánsa már az ajtónkon kopogtat. Szerdán jött is a beszámoló, hogy hetek óta nem volt ilyen magas az új fertőzöttek száma. Igaz, ez még így is 50 alatt maradt, de a trend nem annyira biztató. Mint ahogy ennek az indiai változatnak a szaporasága sem, amit bár javarészt külfödről hurcoltunk be az országba, de már önálló életet él Szlovákiában is.

Akcióban a tüntetők

Közben meg több tucatnyi tüntető szervezett blokádot szerda este a szlovák-magyar határon, mert nem tetszenek nekik a Szlovákiába való belépés új feltételei. Mert aki csupán az oltás első adagját kapta meg, annak a határátlépést követően karanténba kell vonulnia, amit aztán kapásból az első napon elvégzett teszttel meg lehet szakítani. Aki meg nem kapott egyetlen vakcinát sem, az az ötödik napon bizonyíthatja, hogy nem fertőzött. Ezt meg túl durvának vélik a Rajka környékén lakó ingázók. Akiknek a belügyminiszter be is szólt, hogy ne szerencsétlenkedjenek már annyit, hiszen volt elég idejük, hogy beoltassák magukat.

Pénzt fial a vakcina

De bónusznak kapnak egy új esélyt. Hogy éljenek azzal az oltási kedvcsinálónak kitalált lehetőséggel, amit a pénzügyminisztérium indít a következő hónaptól, például vakcinaprémium megnevezés alatt. A kiválasztottak, azaz a beoltottak szépen regisztrálhatnak, és aztán sorsolás útján pénzt nyerhetnek. És ez nem minden. Lesz itt még oltásközvetítői jutalom is, ami arra biztatja az embereket, hogy győzzenek meg másokat is az oltóanyag fontosságáról. Biztos megéri majd nyomulni, hiszen Igor Matovič, a prémium és a bónusz szülőatyja azt mondja, hogy rengeteg pénzt fektettek ebbe, és jobb most az oltásba beruházni akár 100 millió eurót, mint később fedezni a harmadik járványhullámból adódó gazdasági veszteségeket.

Párharc a koalíciós pártban

Ez tényleg jó húzás lehet. Ilyen cseles megmozdulásból akadt még a mai kormányülésen is. Kiderült, hogy a kormánykoalíció legkisebb pártjának, a szétesés előtt álló Za ľudínak az igazságügyi államtitkára valószínűleg azért távozik a pozíciójából, hogy a politikus a minisztériumból egyenesen a parlamentbe térjen vissza. Ezzel pedig a párt frakciójában többségbe kerülnek azok a képviselők, akik nem a tömörülés jelenlegi elnökét, Veronika Remišovát, hanem az igazságügyi minisztert, Mária Kolíkovát támogatják. Ez azért is lehet így, mert azzal, hogy a miniszter beosztottja visszaül a törvényhozásba, onnan kapásból távoznia kell az őt helyettesítő képviselőnek, aki meg a párton belül történetesen a Remišová-féle szárnyhoz tartozik. Mondhatnánk azt is, hogy ez mindössze egy vihar a biliben, mert nem oszt, nem szoroz a 10 képviselőre olvadt Za ľudí kormányzati szerepe. Az egész bagázs nélkül is, nyolcvanvalahány képviselővel vígan elkormányozhat még Eduard Heger és Igor Matovič csapata. De a kabinetet belül eddig már annyi feszültség halmozódott fel, hogy nem lehet egy legyintéssel elintézni a nevezett politikusnők párharcát az Andrej Kiska által alapított párt vezető pozíciójáért.

Sidó Árpád