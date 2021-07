Közel tízezer aktív vírushordozó mellett enyhén emelkedett a súlyos betegek száma Izraelben

Közel tízezer aktív koronavírus-hordozó mellett enyhén megemelkedett, 72-re a súlyos betegek száma Izraelben - jelentette a helyi média csütörtökön.

-illusztráció- (Fotó: AP)

Az egészségügyi minisztérium legfrissebb, szerdai adatai szerint 1336 új fertőzöttet azonosítottak több mint 85 000 teszt alapján, ami 1,74 százalékos pozitivitási arányt jelent.

Jelenleg összesen 9673 vírushordozót tartanak nyilván, azonban továbbra is csak 145-en kerültek kórházba közülük, 72-en számítanak súlyos betegnek, és 15-en szorulnak lélegeztetőgépre.

A minisztérium kutatóközpontjának egy friss tanulmánya szerint a kétszer beoltott 60 évnél idősebbeket csak 50 százalékos arányban, a többi oltottat pedig csak 80 százalékban védi meg a Pfizer oltása a súlyos betegségekkel szemben a koronavírus delta változatánál, de a The Times of Israel című angol nyelvű hírportál szerint ezt az adatot az izraeli szakemberek jelentős része vitatja.

Jael Paran, egy helyi kórházban dolgozó járványügyi orvos szerint a súlyos esetként meghatározott betegek jelentős része olyan idős ember, akinél csökkent a vér oxigénszintje, ami az oltások előtt, az előző járványhullámok idején állapotuk jelentős romlását jelezte, de az oltással védett betegek számára ez gyakran már csak egy rövid, szteroidokkal jól kezelhető időszakot jelent, és nem jelez jelentős romlást.

A haifai Technion műszaki egyetem egészségügyi statisztikus szakértője, Dvír Aran is kételkedik a kutatás következtetéseiben, s szerinte a kiinduló adatok a hibásak a hamis eredményekért, mert egyrészt olyan kevés - 60 körüli - súlyos esettel számolnak, ahol kicsi hibahatár is jelentős hatással lehet az eredményekre, másrészt eleve kevésbé jelennek meg a kutatásban a teszteket is jóval kisebb számban elvégző, a betegségben vagy az oltásban kételkedő, a vakcinát elutasító emberek.

A védettség jelenlegi szintje azért kulcsfontosságú, mert ennek alapján döntenek az egészségügyi hatóságok az esetleges harmadik adag vakcináról. Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatóság (FDA) szerint egyelőre nincs szükség harmadik adagra - emlékeztetnek az izraeli szakértők.

Benjámin Netanjahu, a parlamenti ellenzék és a jobboldali Likud párt vezetője több alkalommal beszélt telefonon Naftali Bennett miniszterelnök tudta és beleegyezése nélkül az amerikai Pfizer és Moderna gyógyszergyártó vállalatok vezetőivel, Albert Bourlával és Stéphane Bancellel, akiknél a harmadik dózis beszerzését sürgette Izrael számára.

A Maariv című újság által csütörtök reggel megkérdezett Nachman As professzor, az egészségügyi minisztérium igazgatója szerint a minisztérium közvetlen kapcsolatban áll a gyógyszergyártókkal, és szükség esetén képesek beszerezni az oltásokat.

A professzor reményét fejezte ki, hogy Izrael képes lesz - az oltások arányának növelése révén - együttélni az újabb, delta vírusváltozattal a járvány jelentősebb kitörése nélkül, s jogosnak nevezte a vitát a járvány elszabadulásának megelőzését szolgáló újabb szigorításokkal kapcsolatban.

A december végén kezdődött oltási kampányban Izrael mintegy 9,3 millió lakosából eddig 5 752 261-et (tizenkét évesnél idősebbeket) már legalább egyszer beoltottak a Pfizer vakcinájával. Ez az ország lakosságának 61,86 százaléka. A pandémia megjelenése óta 856 261 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A betegségben tavaly február óta 6455-en haltak meg Izraelben.

(MTI)