Konferencia-liga - Nehéz helyzetben a MOL Fehérvár FC legyőzője

A Tamás Márkot ezúttal nélkülöző lengyel Slask Wroclaw 4-2-re nyert az előző körben a MOL Fehérvár FC-t búcsúztató örmény Ararat Jereván vendégeként csütörtökön, a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában, a párharc első mérkőzésén.

Illusztrációs felvétel (TASR)

Eredmények, selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés:

Ararat Jereván (örmény)-Slask Wroclaw (lengyel) 2-4 (0-1)

FC Asztana (kazah)-Arisz Szaloniki (görög) 2-0 (1-0)



szerdán játszották:

FK Cukaricki (szerb)-Sumqayit FK (azeri) 0-0



kedden játszották:

S.S. Folgore Falciano Calcio (San Marinó-i)-Hibernians FC (máltai) 1-3 (1-2)

NK Domzale (szlovén)-FC Honka (finn) 1-1 (0-0)

FC Prishtina (koszovói)-Connah's Quay Nomads (walesi) 4-1 (1-0)

Zalgiris Kaunas (litván)-The New Saints (walesi) 0-5 (0-4)



később:

FK Rigas FS (lett)-Puskás Akadémia FC, Jurmala 18.00

Újpest FC-FC Vaduz (liechtensteini) 21.00

FK Panevezys (litván)-FK Vojvodina (szerb) 17.30

Austria Wien (osztrák)-Breidablik (izlandi) 18.00

Kuopio PS (finn)-Vorszkla Poltava (ukrán) 18.00

Molde FK (norvég)-Servette FC (svájci) 18.00

Olimpija Ljubljana (szlovén)-Birkirkara FC (máltai) 18.00

Qarabag FK (azeri)-Ironi Ashdod (izraeli) 18.00

PFC Szocsi (orosz)-Keshla FK (azeri) 18.00

Dinamo Tbiliszi (georgiai)-Makkabi Haifa (izraeli) 18.30

F91 Dudelange (luxemburgi)-Bohemians FC (ír) 18.30

IF Elfsborg (svéd)-FC Milsami Orhei (moldovai) 18.45

Hammarby IF (svéd)-NK Maribor (szlovén) 18.45

AEL Limasszol (ciprusi)-KF Vllaznia Shkodër (albán) 19.00

Apollon Limasszol (ciprusi)-MSK Zilina (szlovák) 19.00

CSZKA Szófia (bolgár)-FK Liepaja/Mogo (lett) 19.00

FC Dinamo Batumi (georgiai)-BATE Bariszav (fehérorosz) 19.00

FC Köbenhavn (dán)-FK Tarpeda Zsodzina (fehérorosz) 19.00

Gzira United FC (máltai)-HNK Rijeka (horvát) 19.00

KF Laci (albán)-CS Universitatea Craiova (román) 19.00

Lokomotiv Plovdiv (bolgár)-1. FC Slovácko (cseh) 19.00

Petrocub Hincesti (moldovai)-Sivasspor (török) 19.00

Victoria Plzen (cseh)-Dinamo Breszt (fehérorosz) 19.00

Riga FC (lett)-KF Shkendija (északmacedón) 19.00

FK Suduva (litván)-Raków Częstochowa (lengyel) 19.00

KF Teuta Durrës (albán)-Inter Escaldes (andorrai) 19.00

Spartak Trnava (szlovák)-Sepsi OSK (romániai) 19.00

FC Arda Kardzhali (bolgár) - Hapoel Beer-Seva (izraeli) 20.00

HB Torshavn (feröer-szigeteki)-FK Buducnost Podgorica (montenegrói) 20.00

KF Skupi (északmacedón)-Santa Clara (portugál) 20.00

FC Basel (svájci)-FK Partizani Tirana (albán) 20.15

FCSB (román)-Sahtyor Karagandi (kazah) 20.30

KAA Gent (belga)-Valerenga IF (norvég) 20.30

Larne FC (északír)-Aarhus GF (dán) 20.30

FK Sutjeska Niksic (montenegrói) - Makkabi Tel-Aviv (izraeli) 20.30

FK Velez Mostar (bosnyák)-AEK Athén (görög) 20.30

Aberdeen FC (skót)-BK Häcken (svéd) 20.45

Hibernian FC (skót)-FC Santa Coloma (andorrai) 20.45

Linfield FC (északír)-Borac Banja Luka (bosnyák) 20.45

FC Drita (koszovói)-Feyenoord (holland) 21.00

Dundalk FC (ír)-FCI Levadia Tallinn (észt) 21.00

FH Hafnarfjördur (izlandi)-Rosenborg BK (norvég) 21.00

Hajduk Split (horvát)-FC Tobol (kazaz) 21.00

Partizan Beograd (szerb)-FC DAC 1904 (szlovák) 21.00

Pogon Szczecin (lengyel)-NK Osijek (horvát) 21.00

Valur (izlandi)-FK Bodö/Glimt (norvég) 21.00

FK Sahcjor Szalihorszk (fehérorosz)-CS Fola Esch (luxemburgi) 21.30

MTI