A "bevédett" emberek újabb előnyeiről lesz hangos a parlament, mert nem lehet még egyszer kikapcsolni a gazdaságot

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Készülnek a kormánypártok a pénteki parlamenti ülésre, ahol egy törvény segítségével ismét helyzetbe hozhatják a koronavírus ellen beoltottakat. Így ők nem csupán akkor lesznek előnyben részesítve a beoltatlanokkal szemben, ha külföldről térnek haza, hanem a mindennapokban is.

Lobbizik a kormányfő

A miniszterelnök csütörtökön este ellátogatott a legerősebb kormánypárt, az Igor Matovič-féle OĽaNO parlamenti képviselőcsoportjának tanácskozására. Ilyet egy kormányfő csak akkor tesz, ha jelezni akarja a szekerét tolóknak, mire figyeljenek a képviselők az előttük álló munkanapokon. Holnap kerül terítékre az a törvénymódosítás, amelyik az oltást és a tesztelést a vendéglátó helyekre való belépés feltételeként határozza meg. Ez az új jogszabály segítené a gazdaságot a járvány esetleges harmadik hulláma idején, hogy a különböző élethelyzetekben ne kelljen korlátozni az emberek számát. Hogy mit hoz ki ebből a javaslatból a négypárti kormánykoalíció, azt nehéz megjósolni, hiszen ahány tömörülés, annyiféle az érdek is, és ezt nem könnyű egybe terelni. De a kormányfőnek mégis érdemes erre törekednie, és ő meg, úgy tűnik, nem is hagyja ki az alkalmat.

Hogyan kell nyomogatni a gombokat?

Csütörtökön tehát meglátogatja a sajátjait és aztán a gazdasági miniszter vezette SaS-nek a politikusait is, akik aránylag józanul látják a vírus tombolásának és a gazdaság működésének összefüggéseit. De az is lehet, hogy Eduard Heger csak a könnyebbik végén próbálja megfogni az ügyet. Hiszen ebben a Covid-igazolványt az életünk legfontosabb iratává kikiáltó törekvésben a koalíció leggyengébb láncszeme a Boris Kollár vezette párt. Talán őket, a Sme rodina populizmusra hajlamos honatyáit kellene győzködni arról, hogyan kell pénteken nyomogatni a gombokat a parlamentben.

Most még csak ezer lehet a focidrukker

Amennyiben tehát holnap megszavazzák a közegészség védelméről szóló tervezetet, és ami szerint komoly szerephez jutna a digitális igazolvány, többen látogathatnának tömegrendezvényeket, beleértve sporteseményeket is. A módosítás alapján a "bevédettek" majd nagyobb arányban vehetnének részt különböző eseményeken, és erre reagálna az új Covid-automata is - mondja az egészségügyi miniszter. Az éppen aktuális automata szerint ugyanis a stadionokban jelenleg legfeljebb ezer szurkoló tombolhat, beltéren pedig ennek a tömegnek csupán a fele nyüzsöghet.

Egyesek az emberi életekkel hazardíroznak

Közben a kormányfő szerint Szlovákiában az ellenzék olyan mértékben harcol az oltás ellen, amilyenre más országokban nincs példa. Heger úgy látja, hogy az ellenzék harcot indított azon intézkedések ellen, amelyek az emberek egészségét hivatottak védeni. A szlovák miniszterelnök ezt a magatartást egy bevásárlóközponti bombariadóhoz hasonlítja, amikor aztán a vaklárma szervezője annak örül, ha minél nagyobb káoszt okozott. Robert Ficóra utalva szerinte felháborító, hogy egy háromszoros miniszterelnök az emberi életekkel hazardírozik. Persze, ha következetes akar maradni, Heger szólhatna a pártbeli főnökének, Matovičnak is, hogy ne gyerekeskedjen, és ne meneküljön el az injekciós tű elől. Mutasson végre példát a maradék követőjének, hogy a vakcinázás jelenti a leghatékonyabb védelmet.

Oltás - mindenek felett

Erről beszélnek a járványügyi szakemberek is, akik nem győzik hangsúlyozni, hogy a vírus delta variánsa ellen a legjobb védekezés az oltás. Sem a szájmaszk, sem pedig a reszpirátor nem használ annyira, amennyire a vakcina. A védőoltást kerülők tehát nagyobb fertőzésveszélynek vannak kitéve, még úgy is, hogy ha állandóan védőmaszkot viselnek.

Megint lépett a NAKA

És hordhat bármit is az ember, ha valaki a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség, az akciózásairól ismert NAKA célkeresztjébe kerül. Csütörtökön jött a hír, hogy a zsaruk őrizetbe vették a Legfelsőbb Bíróság egyik bíróját, akit korrupcióval gyanúsítanak, és akinél emiatt rögtön házkutatást is tartottak. Ilyen esetekre már alig kapjuk fel a fejünket, hiszen a kormányváltás óta, azaz az elmúlt másfél évben egymás után kapcsolták le a hatóságok emberei a magasabbnál magasabb pozíciókat betöltő fejeseket. Ezek majdnem mindegyike korábban jó viszonyt ápolt Ficóval, akinek tehát érdekében áll, hogy minden adandó alkalommal akadályozza a kormányzat működését. A Smer elnöke nem is okozott csalódást, és rögtön jelezte, hogy pénteken ismét kezdeményezni fogja a belügyminiszter leváltását.

