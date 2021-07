Tokió 2020: Szilágyi Áron nyolcaddöntős férfi kardban, a világbajnok Szatmári András kiesett

A kétszeres címvédő Szilágyi Áron könnyed győzelemmel kezdte meg szereplését a férfi kardozók szombati egyéni versenyében a tokiói olimpián.

Fotó: MTI

London és Rio de Janeiro bajnoka első asszójában 15-7-re verte a venezuelai José Quinterót, és a 16 között az iráni Mojtaba Abedinivel találkozik, magyar idő szerint 8 órakor.

A Vasas 31 éves világklasszisa a mérkőzés elején nem igazán találta a ritmust a világranglista 234. helyezettje ellen, de 3-3 után beindult, és szebbnél szebb találatokkal menetelt előre. A szünetben 8-3 volt az állás, majd a folytatásban hamar 13-3 lett. Ekkor a 24 éves dél-amerikai kissé magára talált, 13-7-re szépített, de ezt követően már csak Szilágyi adott tust.

"Az elején egy kicsit szenvedtem, mivel nem ismertem az ellenfelemet. Három-három után aztán egyre jobban megéreztem a tempót és a vége egy magabiztos győzelem lett. A következő riválisomat jól ismerem, kellemetlen stílusban vív. Az én feladatom az lesz, hogy ráerőltessem a saját vívásomat" - értékelt Szilágyi Áron.

A nyolcaddöntők 7.35 órakor, a negyeddöntők pedig 8.55 órakor kezdődnek. Az elődöntős-döntős programra közép-európai idő szerint 12 órától kerül sor.

Hidegzuhany: Szatmári András kiesett

A 2017-ben világbajnok, 2019-ben vb-ezüstérmes Szatmári András meglepetésre 15-12-re kikapott az iráni Ali Pakdamantól, és Decsi Tamáshoz hasonlóan kiesett a 32 között a férfi kardozók szombati egyéni versenyében a tokiói olimpián.

A 28 éves, éremesélyesként számon tartott magyar versenyző jól kezdett a 30 éves teheráni ellen, aki ugyan végig tartotta vele a lépést, de egyenlíteni sokáig nem tudott. Az MTK vívója több egylámpás találattal szépen gyűjtögette a pontokat, a pihenő előtt is egy gyönyörű tussal alakította 8-5-re az állást.

A szünetet követően is ő irányított, de 10-7 után fordulat állt be a mérkőzésen, az ázsiai rivális transzba került, sorra adta a tusokat, miközben az ötkarikás újonc Szatmári nem találta a korábbi ritmust. Kisvártatva 14-12 lett az állás Pakdaman javára, ráadásul ekkor a magyart ápolni is kellett, mert fájlalta a jobb kézfejét, amellyel vív. Folytatta a küzdelmet, amely azonban már csak egy találatig tartott.

"Önmagam ellenfele voltam, és rosszul jöttem ki belőle - értékelt szomorúan, a könnyeivel küszködve Szatmári András. - Tudtam, hogy ha jól vívok, megnyerem a versenyt, viszont ha rosszul, akkor kikapok az első ellenfelemtől. És most nem vívtam jól, úgyhogy csak magamnak köszönhetem a kiesést."

Az MTI kérdésére kifejtette: ismerte Pakdamant, számított rá, hogy küzdős, nehéz asszó vár rá.

"Még egyelőre keresem a hibát. Nem éreztem nyomást, a felkészülés is rendben volt, tehát csak magamat tudom hibáztatni. 10-7-re még vezettem, úgy mentem fel a második félidőre, hogy megnyomom és elveszem a maradék kedvét is, de sajnos nem sikerült. Ahelyett, hogy elkezdtem volna vívni, igazából csak felraktam a kardomat a pástra, és ez ezen a szinten kevés" - fogalmazott a magyar vívó.

Hozzátette: a keze rendben van, nem komoly a sérülés, és bízik abban, hogy a csapatversenyre ki tudja magát pihenni.

mti/para