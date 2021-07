Tokió 2020 - Férfi párbajtőrben és női tőrben is elkészült a sorsolás

A világranglista-vezető, világbajnoki címvédő Siklósi Gergely kínai vagy kanadai ellenféllel kezd a 32 között a férfi párbajtőrözők vasárnapi egyéni versenyében a tokiói olimpián.

Ennek a számnak, illetve a szintén vasárnap sorra kerülő női tőr egyéni versenynek a sorsolását szombaton készítették el.

Amennyiben Siklósi bejut a 16 közé Csao Tung vagy Marc-Antoine Blais-Belanger ellen, akkor egy másik kínai, Vang Ce-csie vagy a marokkói Husszam Elkord következhet számára.

A női tőrözőknél hárman is képviselik a magyar színeket, közülük Pásztor Flóra már a 32 közé jutásért is pástra lép, riválisa az algériai Meriem Mebarki lesz. Amennyiben sikerül továbblépnie, a következő körben a franciák klasszisa, az öt éve, Rio de Janeiróban ötödik Ysaora Thibus várja majd. Kreiss Fanni és Kondricz Kata a 32 között kezd, mindkettőjüknek olasz vetélytársa lesz: előbbinek a világbajnoki ezüstérmes Martina Batini, utóbbinak a 2018-ban vb-aranyérmes Alice Volpi. A magyaroktól az erőviszonyok alapján már a nyolcaddöntőbe jutás is bravúrnak számítana.

A férfi kardozók egyéni versenye jelenleg zajlik, a női kardozókét hétfőn rendezik a Makuhari Rendezvényközpont B csarnokában.

Csapatban már korábban kialakultak az ágak: a magyar férfi kardozók (szerda) az Egyesült Államok, a női kardozók (jövő szombat) a Koreai Köztársaság, a női tőrözők (csütörtök) pedig Olaszország ellen lépnek pástra a negyeddöntőben.

