Ha súlyosbodik a járványhelyzet, nem kell majd fizetni a tesztekért

A koronavírus-járvány súlyosbodása esetén nem kell fizetniük a koronavírus-tesztekért a be nem oltottaknak abban az esetben, ha az iskolába járáshoz, és az üzletekbe való belépéshez lenne szükségük tesztre.

Az ingázóknak is ingyenes lesz a tesztelés, amit az állam biztosít be a számukra a mobil tesztelőpontokon. Antigénteszt is elegendő lesz számukra.

Az iskolai alkalmazottaknak maguknak kell elvégezniük a tesztet, ha újra berobban a járvány.

"Nem osztottuk az embereket két csoportra – beoltottakra és oltatlanokra"

– jelentette ki Milan Krajniak munakügyi miniszter, s mondanivalójához azt is hozzáfűzte, hogy pártja, a Sme rodina érvényesíteni tudta minden javaslatát, ezért ők is támogatni fogják a módosító javaslatot.

Eduard Heger kormányfő pedig kijelentette, hogy "jő egyezségre" jutottak a kormánykoalícióban.

