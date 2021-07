Kizárták az OĽaNO frakciójából a parlamenti képviselőt, aki lepaktált az ellenzékkel

Vasárnap végérvényesen kizárták az OĽaNO frakciójából Martin Čepček parlamenti képviselőt, mivel hosszú ideje nem tartotta be a koalíciós szerződés szabályait, és olyan ellenzéki törvényjavaslatok mellett szavazott, amelyek ellentmondanak a kormány programnyilatkozatával.

Fotó: TASR

Matúš Bystriansky, a párt szóvivője szerint a három parlamenti ülésen, amikor Čepčeket ideiglenesen kizárták az OĽaNO frakciójából, a politikus nem mutatta szándékát, hogy megújítaná együttműködését a párttal.

„Ellenkezőleg, aktívan együttműködött a ĽSNS képviselőivel, amivel bizonyította, hogy látásmódja nem egyezik a párt értékeivel” – áll az OĽaNO nyilatkozatában.

Čepček azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy többször is törvényjavaslatot nyújtott be az abortuszvégzés korlátozásáról, miközben erről nem tájékoztatta pártját, a koalíciós tanácsot és a többi képviselőt. Emellett többször is felrótták neki, hogy a fasiszták mellett szavazott. Februárban ezért ideiglenesen kizárták a frakcióból.

Čepček júniusban azt mondta, nem áll szándékában elhagyni a frakciót, és nem látja okát a kizárásának.



TASR/para