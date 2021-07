BORZALOM: A Balatonba fulladt egy testvérpár

Egy háromgyermekes család két gyermekét keresték a vízimentők Alsóbélatelepen, egyiküket korábban egy segítő találta meg, próbáltak az életéért küzdeni, de nem tudták megmenteni. A másik gyereket holtan találták meg a vízben – mondta el az ATV Heti Napló című műsorában Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke.

A két tizenéves fiú felfújható matracokról esett a Balatonba, amíg a szüleik és a harmadik testvérük a parton voltak. Egyelőre nem világos, hogy pontosan hogy kerültek a mély vízbe - írja a 24.hu.

A két, vízen úszó gazdátlan matracra egy SUP deszkás fürdőző lett figyelmes, aki megtalálta az éppen elmerülő fiatalabbik fiút a vízben, akit ki is vitt a partra. A mentők megkezdték a gyerek ellátását és mentőhelikopter is elindult érte, de már nem tudták megmenteni.



