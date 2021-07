Gyilkolászó kedvében van a 110 milliós ország államfője, beleéli magát a drogháborúba

Rodrigo Duterte, a Fülöp-szigetek elnöke hétfőn kijelentette, hogy "meg fog ölni mindenkit, aki az ország és a fiatalság elpusztítására tör", s egyúttal hangsúlyozta, hogy a kábítószerek elleni küzdelem még nem ért véget.

Parlamenti beszédében Duterte közölte: amikor ígéretet tett arra, hogy 2016-os hivatalba lépését követően fél éven belül felszámolja a kábítószereket, még nem volt tisztában a probléma kiterjedtségével. "Nem tudtam, hogy a saját kormányom ellen is harcolok" - húzta alá az elnök csaknem háromórás beszédében, amelynek során megjegyezte, egyes esetekben rendőrök is érintettek voltak a kábítószer-kereskedelemben. "Még hosszú út áll előttünk a drogterjesztéssel szembeni harcunk során" - mondta. "Ez a probléma évtizedek óta kísérti országunkat, s családokat tett tönkre, lezüllesztette társadalmunk erkölcsi tartását" - jelentette ki.

"Őszinte leszek, sosem tagadom le, és ezt nyugodtan fel is jegyezhetik, meg fogom ölni azokat, akik az országomat pusztítják. És ti, akik az országom fiataljait pusztítjátok: titeket is meg foglak ölni" - fogalmazott a 76 éves elnök. "Megöllek titeket, mert szeretem a hazámat" - tette hozzá. A Nemzetközi Büntetőbíróságot (ICC) korábban felkérték arra, hogy folytasson vizsgálatot Duterte drogháborújával kapcsolatban, mivel az előzetes vizsgálatok szerint "megfelelő bizonyosságot találtak annak feltételezésére, hogy emberiesség elleni bűncselekményeket" követtek el a kábítószer-ellenes fellépések során. A Fülöp-szigeteki rendőrségi műveletek során több mint hétezer ember vesztette életét az elmúlt öt évben. Jogvédők szerint azonban a halálos áldozatok valódi száma ennél nagyobb, akár háromszor ennyi is lehet. Aggályok merültek fel amiatt is, hogy

egyeseket bírósági tárgyalás nélkül végeztek ki, illetve kérdésessé vált, hogy egyes áldozatoknak volt-e közük egyáltalán a kábítószer-kereskedelemhez.

Duterte beszélt továbbá arról is, hogy a koronavírus-járvány alatt kormányzata több milliárd pesót ölt abba, hogy emberéleteket mentsen, mindazonáltal úgy foglalt állást, hogy egy elhúzódó vesztegzár "visszafordíthatatlan károkat" okozott volna a gazdaságnak. Az elnök sürgette a lakosokat: oltsák be magukat a járvány kordában tartása érdekében a koronavírus fertőzőbb delta variánsának terjedése közepette. A 110 millió lakosú délkelet-ázsiai országban szakértők az esetszámok növekedésére figyelmeztettek.

Duterte beszéde előtt több ezer tüntető vonult az utcára, hogy büntetőeljárást követeljen az elnökkel szemben hivatali idejének jövő évi letelt után. A tiltakozók transzparenseket tartottuk a kezükben, rajtuk egyebek mellett olyan feliratokkal, mint, hogy "Legyen vége most a Duterte-rendszernek", és hatalmas polipként, gekkóként, lefejezett királyként ábrázolták az elnököt. A Fülöp-szigeteki elnök korábban közölte: kész indulni az alelnöki tisztségért, amely mentelmi jogot biztosítana neki bármilyen büntetőeljárással szemben. A tüntetők azonban fogadkoztak, hogy elszámoltatják Dutertét.

