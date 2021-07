Hamarosan változik a Covid-automata: már a sárga besorolástól szükség lehet a Covid-igazolványra

A parlament vasárnap hagyta jóvá, Zuzana Čaputová államfő pedig hétfőn este aláírta a közegészség védelméről és támogatásáról szóló törvény módosítását, amely lehetővé teszi a Közegészségügyi Hivatal számára, hogy a Covid-igazolványoktól függő ideiglenes feltételeket szabjon meg.

Ez azt jelenti, hogy a járványellenes intézkedések megalkotásánál a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) számításba veheti a Covid-igazolványt, amely információt ad arról, hogy az illetőt már beoltották-e a koronavírus ellen, vagy van-e negatív teszteredménye, illetve legyőzte-e a betegséget, tehát védettséget élvez-e.

A beoltott személyek, akik leküzdötték a kórt, illetve a negatív teszttel rendelkezők a Covid-igazolvány felmutatásával – közegészségügy fenyegetés esetén is – teljes mértékben igénybe vehetik majd a szolgáltatásokat, amelyek a járványügyi intézkedések szerint egyébként korlátozva lesznek.

A TV Markíza úgy tudja, az egészségügyi minisztérium szakértői már dolgoznak az új Covid-automatán. A terv szerint az alkalmazottakat nem érintik majd a korlátozások – a munkaadón múlik majd, hogy kér-e oltási igazolást vagy tesztet a dolgozótól. Martin Pavelka járványügyi szakértő azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy ha a munkaadó nem kéri az alkalmazottaktól a Covid-igazolványt, azt kockáztatja, hogy a vírus terjedni kezd köztük, emiatt pedig többen is betegszabadságra kényszerülnek majd.

A Markíza úgy tudja, az egyes járásokban már a sárga besorolástól kezdődően szükség lesz a Covid-igazolványra ahhoz, hogy igénybe tudjunk venni bizonyos szolgáltatásokat.

Pavelka ezt azzal magyarázza, hogy az új Covid-automatát a veszélyesebb delta variánshoz kellett igazítani. „Nem hagyhatjuk, hogy az oltatlan személyek veszélyeztessék saját magukat, a környezetüket és az állami gazdaságot. Amikor a vállalkozó azt fogja kérdezni, hogy miért csökken ismét a bevétele, a válasz az lesz, hogy az oltatlanok miatt. Ők lesznek a következő hullám okozói” – figyelmeztet az epidemiológus.

Az új Covid-automata várhatóan augusztus 9-től lép érvénybe.

Ez alapján jelentős változásokra számíthatnak az iskolák, azokat ugyanis a fekete besorolású járásokban sem tervezik bezárni. A szakértő szerint különösen fontos, hogy a tanárok beoltassák magukat, ha ugyanis terjedni kezd köztük a vírus, nem lesz, aki a gyerekeket tanítsa, így mégis kénytelenek lesznek bezárni bizonyos iskolákat.

Pavelka szerint a legnagyobb problémát az ingázók jelentik majd, ugyanis képtelenség minden egyes embert ellenőrizni, hogy valóban ingázó-e. Hozzátette, ők abból a szempontból is nagyobb veszélynek vannak kitéve, hogy fertőzőbb vírusvariánsokat hozhatnak be az országba külföldről. Éppen ezért szerint számukra az egyetlen megoldás az oltás, ezáltal elkerülik a karantént és mentesülnek a tesztelési kötelezettség alól is.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy az antigéntesztelés a delta variáns esetében nem hatékony, ugyanis ha nem szűri ki a fertőzött személyt, ő azonban már a második nap fertőzőképes lesz, mire eljut a következő tesztre, amely igazolja a megbetegedést, már többeknek átadhatja azt. Mindemellett mivel fertőzőbb variánsról van szó, több személynek adhatja át a megbetegedést, mint az alfa variáns esetében, így a kontaktszemélyek felkutatása is nehezebb lesz.

Ki számít teljesen védettnek?

Az számít oltottnak, aki legalább 14 napja, de nem több mint 12 hónapja kapta meg a koronavírus elleni vakcina második adagját. Egyadagos vakcina esetében 21 napnak, de nem több mint 12 hónapnak kell eltelnie.

Védettek számít az is, aki legalább 14 napja, de nem több mint 12 hónapja kapta meg az első adagot, amennyiben ezt a koronavírus-fertőzés leküzdését követő 180 napos intervallumban adták be.



